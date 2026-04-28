पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल रखडलेलाच

पिंपरी, ता. २८ : मागील सत्रातील पुनर्मूल्यांकनाचे निकाल जाहीर झालेले नाहीत. त्यातच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आगामी सत्राच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. पण, पुनर्मूल्यांकनात विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार की अनुत्तीर्ण, हे स्पष्ट होण्यापूर्वीच हे नियोजन करण्यात आले आहे.
मागील सत्रात कमी गुण मिळाल्याने किंवा अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी फेरतपासणीसाठी अर्ज केले होते. याचा निकाल नियमानुसार ४५ दिवसांत अपेक्षित असताना, अनेक महिने उलटूनही निकाल लागलेले नाहीत. निकाल उशिरा लागल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा अर्ज भरावा लागला आहे. तसेच मानसिक तणावाचा सामना करण्याबरोबरच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. याबाबत परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक प्रा. डॉ. प्रभाकर देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते फोनवर उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. याबाबत विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘‘उत्तरपत्रिकांच्या संख्येमुळे आणि मूल्यमापन प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबींमुळे निकालास विलंब होत आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष वेळेत पूर्ण करण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलणे शक्य नाही.’’
नियम काय सांगतो?
नियमानुसार, नवीन परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी मागील परीक्षेच्या पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल लागणे आवश्यक असते. मात्र, निकाल प्रक्रियेतील विलंबामुळे विद्यापीठांकडून बऱ्याचदा ‘तात्पुरता प्रवेश’ किंवा ‘प्रोव्हिजनल’ स्वरुपात परीक्षा देण्याची मुभा दिली जाते. तांत्रिक अडचणी किंवा उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीसाठी लागणारा वेळ यामुळे निकाल लांबणीवर पडल्याचे समर्थन विद्यापीठांकडून दिले जाते.
आता पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल लागण्यापूर्वीच विद्यापीठाने आगामी सत्राच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. तसेच परीक्षा सुरू झाल्यामुळे सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे मागील सत्राचे निकाल अद्याप आलेले नाहीत. पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत संबंधित विषयांची परीक्षा घेऊ नये.
- मोहंमद शेख, विद्यार्थी
