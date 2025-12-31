पिंपरीत भाजपचे रवी लांडगे बिनविरोध ?
भाजपचे उमेदवार रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड झाल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. धावडेवस्ती, प्रभाग क्रमांक ६ मधून भाजपने त्यांना दुसऱ्यांदा अधिकृत उमेदवारी दिली आहे. अर्जांच्या छाननी प्रक्रियेत विरोधकांचे अर्ज बाद झाल्याने लांडगे यांच्या बिनविरोध निवडीची चर्चा सुरु आहे. परंतु, निवडणूक कार्यालयाने रात्री उशिरापर्यंत याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर केली नव्हती.
अपक्ष उमेदवार प्रसाद काटे यांचा अर्ज छाननीत बाद झाला. मनसेचे उमेदवार नीलेश सूर्यवंशी यांचा अर्ज जात प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे रद्द झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने संतोष काळुराम लांडगे यांना उमेदवारी जाहीर केली, मात्र, त्यांचा अर्जच दाखल झाला नाही. अर्ज माघारीची अंतिम मुदत संपल्यानंतर लांडगे यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग सुकर झाल्याची चर्चा सुरु आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत लांडगे यांची बिनविरोध निवड झाली होती. भाजपचे दिवंगत शहराध्यक्ष अंकुश लांडगे यांचे ते सख्खे पुतणे आहेत. त्यांनी गतवर्षी भोसरी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश केला होता. मात्र, महिन्याभरापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत घरवापसी केली.
