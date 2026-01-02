सकाळ संवाद
बेवारस कंटेनगर हटवा
चिंचवडगावामधील धनेश्वर मंदिराजवळ एक कंटेनर बेवारस अवस्थेत आहे. त्याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या. परंतु, खूप दिवसांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. या कंटेनरबद्दल कोणालाही माहिती नाही. मात्र, तो रस्त्यावर असल्यामुळे वाहतुकीस अडचणीचा ठरत आहे.
- अजित घुगरे, दत्तनगर, थेरगाव
PNE26V81727
बंद दिवे चालू करा
जुनी सांगवी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुतळ्याच्या परिसरातील दिवे बंद आहेत. एक महिना झाला आहे. परंतु, महानगरपलिकेकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
- मनोज पवार, पवारनगर, जुनी सांगवी
PNE26V81729
कचरा उचलण्याकडे दुर्लक्ष
चिंचवडमधील तानाजीनगर येथे गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून कचरा पेटी खाली कचरा पडलेला आहे. कचरावेचक घंटागाडी वाल्यांना सांगूनही ते खाली पडलेला उचलून नेत नाहीत. कृपया, आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत संबंधितांना निर्देश द्यावेत.
- माधवी खानोलकर, तानाजीनगर, चिंचवड
PNE26V81729
रस्त्यातील डी.पी. दूर करा
पिंपळे निलख येथील सिटी सर्व्हे क्र. ३६८ विठ्ठल मंदिराजवळ महावितरणचा डी.पी. नियोजित रस्त्यामध्ये आहे. स्थापत्य विभाग व महावितरण विभाग यांनी योग्य ती कार्यवाही करुन रस्त्यातील हा डी.पी.दूर करावा.
- एक वाचक
PNE26V81728
