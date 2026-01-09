भारतातील तरुणाला कंबोडियात बनवले ''सायबर स्लेव्ह''
भारतीय तरुणाला कंबोडियात
बनवले ‘सायबर स्लेव्ह’
पोलिसांकडे कथन केली ''आपबिती''
पिंपरी, ता. ९ : जादा पगाराच्या नोकरीच्या सोशल मिडीयावरील जाहिरातीला बळी पडून कंबोडियात नोकरीसाठी गेलेल्या एका तरुणाला ‘सायबर स्लेव्ह’ बनविले गेल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. बेकायदा काम करण्यास नकार दिल्याने अमानुष अत्याचार करून त्याला चार महिने एका खोलीत डांबून ठेवले गेले. काहीही झाले तरी हे काम करणार नाही, यावर ठाम राहिल्याने त्याला सोडून देण्यात आले.
दरम्यान, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी फसवणुकीच्या एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ताब्यात घेतले असता तरुणाने ''आपबिती'' सांगितली. त्याला महिना एक लाख रुपयांच्या नोकरीचे आमिष दाखविण्यात आले. मुंबईतील भेटीनंतर एजंटमार्फत त्याला कंबोडियात पाठविण्यात आले. तेथे जाताच त्याला चिनी नागरिकांच्या ताब्यात दिले गेले. सुरवातीला डेटा एन्ट्रीचे काम असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात सायबर फसवणूक आणि संशयास्पद डिजिटल व्यवहाराचे काम करण्यास त्याला भाग पाडले गेले. हे काम बेकायदा असल्याचे लक्षात येताच तरुणाने कामास नकार दिला. यानंतर तीन लाख रुपये भरले तरच इथून सोडू, अन्यथा आम्ही सांगतो तेच काम करावे लागेल, असे चिनी नागरिकांनी त्याला धमकावले.
त्याच्यावर अत्याचार करून पासपोर्ट ताब्यात घेतला गेला. इतरांशी संपर्क साधण्यास बंदी होती. चार महिने खोलीत त्याला वारंवार मारहाण करण्यात आली. अखेरीस, तो कोणतेही काम करत नसल्याचे लक्षात आल्याने त्याला सोडून देण्यात आले.
‘सायबर स्लेव्ह’
सायबर स्लेव्ह म्हणजे अशी आधुनिक गुलामगिरी जिथे लोकांना फसव्या नोकरीच्या संधीचे आमिष दाखवून परदेशात किंवा इतर ठिकाणी नेले जाते. त्यांना इंटरनेट, फोन किंवा मेसेजिंगद्वारे ऑनलाइन फसवणूक करण्यास भाग पाडले जाते. तिथे धमक्या, मारहाण आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागतो. ज्यामुळे ते बेकायदेशीर ऑनलाइन गुन्ह्यांमध्ये अडकून पडतात.
