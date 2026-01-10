निवडणूक रिंगणात सात माजी महापौर
पिंपरी, ता. १० ः पिंपरी चिंचवडमध्ये सात माजी महापौर आणि पाच माजी उपमहापौर महापालिका निवडणूक रिंगणात आहेत. यातील तीन जण राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून भारतीय जनता पक्षात आले आहेत. सर्वांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांचे तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी उमेदवार आहेत. त्यामुळे ‘माजीं’ची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे काही माजी नगरसेवक व काही पदाधिकाऱ्यांनी अन्य पक्षांत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होईपर्यंत भाजपमध्ये असलेले राष्ट्रवादीत तर, राष्ट्रवादी, शिवसेनेत असलेले भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. ‘निवडून येण्याची क्षमता असलेला आपला’ असेच धोरण जवळपास सर्वच पक्षांनी राबविले. त्यामुळे अनेक पक्षात ‘इनकमिंग’, ‘आउटगोइंग’ झाले. कोणी स्थानिक पातळीवर तर कोणी मुंबईत जाऊन, तर काहींनी पुण्यात जाऊन इच्छित पक्षात प्रवेश केले आहेत. त्यांतील अनेकांना संबंधित पक्षांनी उमेदवारी दिली आहे. त्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन माजी महापौर व एक माजी उपमहापौर आहेत. त्यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. तसेच, भाजपचे प्रत्येकी तीन व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी दोन माजी महापौर आणि माजी उपमहापौर निवडणूक रिंगणात आहेत.
या ‘माजीं’ची प्रतिष्ठा पणास
प्रभाग २ क जागा ः राहुल जाधव (भाजप)
प्रभाग ३ ब जागा ः नितीन काळजे (भाजप)
प्रभाग ९ ब जागा ः वैशाली घोडेकर (राष्ट्रवादी)
प्रभाग १८ अ जागा ः अपर्णा डोके (भाजप ः राष्ट्रवादीच्या महापौर होत्या)
प्रभाग २० ड जागा ः योगेश बहल (राष्ट्रवादी)
प्रभाग २९ ब जागा ः शकुंतला धराडे (भाजप ः राष्ट्रवादीच्या महापौर होत्या)
प्रभाग ३२ क जागा ः उषा ऊर्फ माई ढोरे (भाजप)
निवडणूक रिंगणातील माजी उपमहापौर
प्रभाग ४ क जागा ः हिराबाई ऊर्फ नानी घुले (भाजप)
प्रभाग १० ड जागा ः तुषार हिंगे (भाजप)
प्रभाग १५ अ जागा ः शरद ऊर्फ राजू मिसाळ (भाजप ः राष्ट्रवादीचे उपमहापौर होते)
प्रभाग १५ ब जागा ः शैलजा मोरे (भाजप)
प्रभाग २१ ड जागा ः हिरानंद ऊर्फ डब्बू आसवानी (राष्ट्रवादी)
