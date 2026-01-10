प्रभाग १७ मध्ये राष्ट्रवादी उमेदवारांचा नागरिकांना दिलासा
पिंपरी, ता. १० : प्रेमलोक पार्क, वाल्हेकरवाडी, दळवीनगर, चिंचवडेनगर परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी थेट नागरिकांशी संवाद साधत घरोघरी भेटी देऊन बैठका घेतल्या. या भेटीदरम्यान अनेक नागरिकांनी उमेदवारांना आग्रहाने आपल्या घरी बोलावून परिसरातील विविध समस्या मांडल्या. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर हा संवादात्मक प्रचार नागरिकांमध्ये विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.
या बैठकांमध्ये नागरिकांनी पाणीपुरवठा, भुयारी गटारांच्या वाहिन्यांची समस्या, रस्त्यांची दुरवस्था, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छता, रस्त्यावरील वीजेचे खांब, तसेच आरोग्य व नागरी सुविधांबाबतच्या अडचणी स्पष्टपणे मांडल्या. काही भागांत पावसाळ्यात पाणी साचणे, तर काही ठिकाणी अपुऱ्या मूलभूत सुविधांमुळे नागरिकांना दैनंदिन त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही निदर्शनास आले.
या समस्या लक्षपूर्वक ऐकून घेत दळवीनगर-वाल्हेकरवाडी प्रभाग १७ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार भाऊसाहेब भोईर, शेखर आण्णा चिंचवडे, मनीषा आरसूळ आणि शोभा तानाजी वाल्हेकर यांनी नागरिकांना दिलासा दिला. नागरिकांनी मांडलेल्या प्रत्येक समस्येला प्राधान्य देऊन त्या सोडवण्यासाठी ठोस पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. सर्वसामान्यांचे प्रश्न व समस्या सोडविणे हा आमचा प्रमुख अजेंडा राहणार आहे. केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष कामातून विश्वास निर्माण करण्यावर आमचा भर असेल, असेही उमेदवारांनी सांगितले.
या घरगुती बैठकांमुळे उमेदवार आणि नागरिकांमधील थेट संवाद अधिक दृढ झाला असून, नागरिकांनीही आपल्या अपेक्षा मोकळेपणाने मांडल्या. “नागरिकांच्या प्रश्नांवर प्रामाणिकपणे काम करणारे नेतृत्व हवे” अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली. या संवादात्मक प्रचारामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना परिसरात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.
