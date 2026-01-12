पीएमआरडीएकडून भुयारी मार्गाचा होणार अवलंब
पिंपरी, ता. १२ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ५४ किलोमीटर लांबीच्या भुयारी रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव तयार केला आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि वाहनांच्या संख्येमुळे हा निर्णय घेतला आहे. रस्ते रुंदीकरणाला मर्यादा आल्याने वाहतूक कोंडीवर बोगद्यांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ३२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
भौगोलिक परिस्थिती पाहता, रस्ते रुंदीकरणासाठी अतिरिक्त जमीन संपादन करणे अत्यंत खर्चीक आणि कठीण झाले आहे. शहराच्या एकूण भूभागाच्या तुलनेत रस्त्यांसाठी उपलब्ध जमीन मर्यादित आहे. वाढत्या वाहनांमुळे प्रवासाचा कालावधी वाढला असून, इंधनाचा अपव्यय होत आहे. यावर उपाय म्हणून ‘हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट’च्या धर्तीवर भुयारी बोगद्यांचा पर्याय समोर आला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्राथमिक अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर दिलेल्या या प्रकल्पाला आता प्रशासकीय गती मिळाली आहे. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्याकडून या प्रकल्पाचा आढावा घेणे सुरू आहे.
सद्यःस्थितीत पीएमआरडीएने तयार केलेला हा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रस्ताव पुणे युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्स्पोर्ट अॅथॉरिटी समोर सादर केला जाईल. त्यानंतरच हा प्रकल्प राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. त्यापुढे निधीची उभारणी, बांधकाम टप्पे आणि जागतिक बँकांकडून कर्ज घेण्याबाबतचे धोरण निश्चित केले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकल्पाचा पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (प्री फेसॅबलिटी रिपोर्ट) आता अंतिम झाला आहे. पुढील प्रक्रिया लवकरच करण्यात येणार आहे.
