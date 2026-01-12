वाचनालय, अभ्यासिकेसह ई-क्लासरूम उभारा
पिंपरी, ता. १२ : ‘‘आमच्यासाठी कोणताही पक्ष महत्त्वाचा नाही. महापालिकेत कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार निवडून येऊ द्या. पण, निवडून आल्यानंतर त्यांनी आमच्यासाठी प्रभागात सुसज्ज मोफत अभ्यासिका, वाचनालय आणि ई-क्लासरुम अशा विविध सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात,’’ अशा अपेक्षा स्पर्धा परीक्षा उमेदवार आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
महापालिका निवडणुकीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. तर, छोट्या पक्षांतील उमेदवारांनीही प्रभागातील विकासाचा अजेंडा मांडला आहे. सर्वच पक्षांतील उमेदवारांनी विविध कामांचे आश्वासन दिले आहे. पण, यामध्ये विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. या विद्यार्थ्यांच्या महापालिका निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या उमेदवारांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. प्रामुख्याने सुसज्ज मोफत अभ्यासिका, वाचनालय, महापालिकेची शिष्यवृत्ती योजना, परवडणाऱ्या दरात वसतिगृह आणि ई-क्लासरूम अशा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली जात आहे.
सर्वच राजकीय पक्षांकडून विविध आश्वासने दिली जात आहेत. पण, यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे कोणाचेही लक्ष नाही. सर्वच राजकीय पक्षांचे विद्यार्थ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
- समेंद गिरमल, विद्यार्थी
निवडणुकीआधी उमेदवार विविध आश्वासने देतात. पण, ते पूर्ण होताना दिसून येत नाही. उमेदवारांनी दिलेली आश्वासने पूर्णदेखील केली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिक, व्यायामशाळा अशा सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
- सुमेध ठाणांबीर, विद्यार्थी
शहरात शिक्षणासाठी इतर जिल्ह्यांतून विद्यार्थी आले आहेत. त्यांच्यासाठी काही योजना सुरू कराव्यात. उमेदवारांनी या योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यामुळे आम्हाला आधार मिळेल.
- साईनाथ गंगाधरे, विद्यार्थी
सध्या बेरोजगारी वाढली आहे. नोकरीसाठी तरुणांना झगडावे लागत आहे. उमेदवारांनी आमच्यासाठी रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महापालिकेतही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देता येईल का, याकडे लक्ष द्यावे.
- रोशनी गायकवाड, विद्यार्थिनी
वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा देश, समाजहिताचा अग्रक्रमाने विचार केला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये ‘शिक्षण’ या गोंडस नावाखाली शिक्षण सम्राट तयार झाले आहेत. सध्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी आघाड्या आहेत. प्रत्येकाला आपले वर्चस्व हवे आहे. ही सत्तास्पर्धा अक्षरश: गुंडगिरीमध्ये रुपांतरित होते.
- वृषाली लाटे, विद्यार्थिनी
PNE26V84737