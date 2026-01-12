गुन्हे वृत्त
जमीन विकसनास देण्याच्या
बहाण्याने ६९ लाखांचा गंडा
पिंपरी : जमीन विकसनासाठी देण्याचा बहाणा करून एका व्यक्तीची ६९ लाख रुपयांना फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार भुकूममध्ये घडला. याप्रकरणी देविदास ज्ञानोबा बांगर (रा. वारजे, पुणे) यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी राहुल तुकाराम माझीरे, तुकाराम दगडू माझीरे (रा. भुकूम, ता. मुळशी), मयूर सर्जेराव लोहकरे (रा. ओसार्डे, रायगड), उमेश रमेश जोरी आणि दोन महिलांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. भुकूममधील जमीन विकसनासाठी देण्याच्या नावाखाली त्यांनी फिर्यादीकडून रक्कम घेतली, मात्र जमीन विकसनासाठी दिली नाही.
बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक
पिंपरी : आकुर्डीतील दत्तवाडीतील एका व्यक्तीला त्याच्या आधार आणि पॅनकार्डचा गैरवापर करून विविध वित्तीय संस्थांकडून चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज काढून फसविण्यात आले. याप्रकरणी संबंधित ३१ वर्षीय व्यक्तीने निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपीवर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादीची संमती नसूनही बनावट कागदपत्रे तयार करून त्यांच्या नावावर चार लाख दोन हजार ४६२ रुपयांचे कर्ज घेतले गेले. ही रक्कम स्वतःसाठी वापरून फिर्यादीची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.
कंपनीची सीमाभिंत पाडून धमकी
पिंपरी : हिंजवडी फेज दोनमधील एम्बॅसी टेक झोन कंपनीची सीमाभिंत पाडून एकाला जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. याप्रकरणी वाल्मीक हरिश्चंद्र शेळके (रा. कासारवाडी, पुणे) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला. यातील नितीन मोहन भानुसे (रा. मारुंजी, पुणे) याला अटक करण्यात आली. त्याच्या दोन साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींनी संगनमत करून कंपनीची चार ते पाच फुटांची सीमाभिंत पोकलेन आणि पहारीने पाडून सुमारे एक लाख ५० हजार रुपयांचे नुकसान केले. फिर्यादीने विरोध केला असता भानुसेने त्यांना फावड्याने जिवे मारण्याची धमकी दिली. यामुळे कंपनीतील अभियंता व आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणली. फिर्यादीला व्हॉट्सॲप कॉल करून कंपनी आणि व्यवस्थापनाला गंभीर परिणाम भोगावे लागण्याची व खुनाची धमकीही देण्यात आली.
पिंपरी, निगडीत दोन पिस्तूले जप्त
पिंपरी : पिंपरी आणि निगडी येथे पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या कारवायांत दोन पिस्तुले जप्त केली. पिंपरीतील साई चौकाकडून पुणे-मुंबई महामार्गाकडे जाणाऱ्या मार्गावर पिंपरी पोलिसांनी एका अल्पवयीन मुलाकडून ५० हजार ५०० रुपये किमतीचे एक पिस्तूल जप्त केले. हे पिस्तूल मध्य प्रदेशातील प्रतापसिंग नावाच्या व्यक्तीकडून आणल्याची कबुली त्याने दिली. पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह प्रतापसिंग (रा. सेंधवा, मध्य प्रदेश) याच्यावर गुन्हा दाखल केला.
निगडी, ओटास्कीम येथील स्मशानभूमीजवळ निगडी पोलिसांनी सुशील ऊर्फ बारक्या भरत गोरे (रा. विलासनगर, ओटास्कीम, निगडी) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५० हजार ५०० रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि १ हजार रुपये किमतीची दोन काडतुसे जप्त करण्यात आली.
