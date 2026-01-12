नेत्यांचे वाग्बाण आज भात्यात
पिंपरी, ता. १२ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान होणार आहे. त्यासाठीचा प्रचार मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेपाच वाजता थांबणार आहे. त्यामुळे गेले पंधरा दिवस सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप, वाग्बाण नेत्यांना भात्यामध्ये बंद करावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर वरिष्ठ नेत्यांचे दौरेही थांबणार आहेत.
महापालिकेत २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची १३ मार्च २०२२ रोजी मुदत संपली होती. मग विविध कारणांमुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. आता गुरवारी (ता. १५) मतदान असून शुक्रवारी (ता. १६) मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक प्रचार कालावधित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या सभा, रोड शो, माध्यमांशी संवाद झाले आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. मतदान समाप्तीच्या ४८ तास अगोदर प्रचार थांबणार आहे. त्यानुसार मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेपाच वाजता प्रचार थांबवावा लागणार आहे. त्यामुळे सोमवारीही अनेकांच्या सभा, रोड शो झाले. सर्व मतदारांपर्यंत पुन्हा पुन्हा पोहोचण्यासाठी उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची लगबग सोमवारी बघायला मिळाली. त्यासाठी त्यांनी गल्लोगल्ली, घरोघरी, वाड्या-वस्त्यांमध्ये प्रचाराचे काटेकोर नियोजन केल्याचे जाणवले. मर्यादित वेळेत जास्तीत जास्त मतदारांशी थेट संपर्क साधण्यावर भर दिला आहे. कार्यकर्त्यांनीही प्रचाराला गती दिली आहे.
दिवस-रात्र प्रचाराचे अस्त्र
वेळेची कमतरता लक्षात घेता अनेक उमेदवारांनी दिवसभर आणि रात्रीचा प्रचार सुरू केला आहे. मात्र, सध्या झोंबणारी थंडी प्रचारातील मोठा अडथळा ठरत आहे. पहाटे आणि रात्रीच्या वेळेत थंडीची तीव्रता अधिक असल्याने कार्यकर्त्यांसह उमेदवारांनाही त्याचा त्रास होत आहे. त्यातच पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदी काठच्या लोकवस्तीमधील प्रचार करताना अधिक थंडीचा सामना करावा लागत आहे. तरीही ‘आता थांबायचं नाही’, या निर्धाराने प्रचार यंत्रणा अखंडपणे कार्यरत ठेवण्यात आली. सकाळच्या वेळेत नागरिकांची गर्दी प्रामुख्याने उद्याने, मैदाने आणि पदपथांवरच मर्यादित राहत असल्याने उमेदवारांना लोकवस्तीमध्ये थेट प्रचार करण्यास मर्यादा येत आहेत. अनेक नागरिक कामावर गेलेले असतात, तर काहीजण थंडीमुळे घराबाहेर पडणे टाळतात. त्यामुळे सकाळच्या प्रचारासाठी ठराविक ठिकाणांवरच भर द्यावा लागत आहे. उपनगरांमध्ये दुपारनंतर आणि संध्याकाळच्या वेळेत घराघरांतील भेटी, लहान सभा, पदयात्रा, कोपरा सभा यांवर अधिक भर दिला आहे. प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक वाडी-वस्ती गाठण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे छोटे-छोटे गट तयार करून प्रचाराला वेग दिला आहे. काही ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र भेटी, तर युवकांसोबत संवाद साधण्यासाठी वेगळ्या बैठका घेतल्या.
प्रचारामुळे उमेदवारांची दमछाक
प्रचारासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिल्याने उमेदवारांची धावपळ अधिकच वाढली आहे. प्रचाराचे नियोजन, सभा, भेटीगाठी, मतदारांशी संवाद आणि कार्यकर्त्यांचा समन्वय या सगळ्यांची जुळवाजुळव करताना त्यांची दमछाक होताना दिसत आहे. तरीही, मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची एकही संधी दवडायची नाही, या निर्धाराने सर्वच उमेदवार प्रचाराच्या मैदानात उतरले आहेत. शेवटच्या दिवसात प्रचाराला वेगळीच धार आली आहे. नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप वाढले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मैदानात उतरल्यामुळे प्रचारात रंगत आली आहे.
वेळ कमी, संघर्ष अधिक
उद्या कुठे भेटी द्यायच्या, कोणत्या वाड्या-वस्त्यांवर किती कार्यकर्ते पाठवायचे, अजून कोणत्या सोसायट्या राहिल्या आहेत, याची सतत गोळाबेरीज सुरू आहे. कॉलनी व बैठ्या घरांमध्ये कार्यकर्ते गेले आहेत का?, याची खात्री करून उरलेल्या भागांसाठी नव्याने भेटीगाठीचे नियोजन केल्याचे दिसत आहे. ‘लडेंगे-जितेंगे’ म्हणत बहुतांश पक्षांचे उमेदवार संपूर्ण पॅनेल निवडून आणण्याची हमी देत आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका
निवडणुकीसाठी जाहीर प्रचार बंदीचा कालावधी मतदान समाप्तीच्या ४८ तास अगोदर असेल. त्यानुसार मंगळवारी सायंकाळी प्रचार थांबवावा लागेल. त्यानंतर प्रचारास बंदी असेल. त्यानंतर प्रचाराचे साहित्य उमेदवारांनी काढून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा मालमत्ता विद्रुपीकरण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून साहित्य काढण्याचा खर्चही संबंधित उमेदवारांच्या खर्चामध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे.
- सुरेखा माने, उपजिल्हाधिकारी तथा आचारसंहिता कक्षप्रमुख, महापालिका
