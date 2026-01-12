मतदान प्रक्रियेसाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज
पिंपरी, ता. १२ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान १५ जानेवारी रोजी व मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी होत आहे. ही मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी यांनी ही प्रक्रिया सुरळितपणे पार पाडण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे आदेश आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी दिले.
निगडी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहात निवडणूक कामकाजाविषयी आढावा बैठकीत आयुक्त हर्डीकर बोलत होते. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी हिम्मत खराडे, अर्चना तांबे, अनिल पवार, दीप्ती सूर्यवंशी, नितीन गवळी, सुप्रिया डांगे, अर्चना पठारे, पल्लवी घाडगे आदी उपस्थित होते. अतिरिक्त आयुक्त खोराटे यांनी प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर आचारसंहिता भंगाच्या आलेल्या तक्रारींवर कशा प्रकारे कारवाई करावी, याबाबत मार्गदर्शन केले. अतिरिक्त आयुक्त बगाडे यांनी मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाने सादर करावयाच्या कामकाज अहवालाबाबत माहिती दिली. निवडणूक विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी मतदान प्रक्रिया व मतमोजणीच्या अनुषंगाने निवडणूक विभागाने केलेल्या तयारीबाबत सादरीकरण केले.
झेंडे, फलक काढण्याच्या सूचना
महापालिका निवडणुकीच्या जाहीर प्रचाराची मुदत मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी ५.३० वाजता संपणार आहे. त्यानंतर उमेदवार, पक्ष यांच्या जाहीर प्रचाराचे बॅनर्स, झेंडे, पोस्टर्स तातडीने काढण्याचे काम संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी करावे. पुढील ७२ तास आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचे असल्याचे आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
निवडणूक अधिकाऱ्यांचे आदेश
- निवडणूक कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे व अनुसूचित प्रकार होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनासोबत समन्वय साधून बारकाईने लक्ष ठेवा
- आचारसंहिता कक्षाने प्रभावीपणे एसएसटी, एफएसटी, व्हीएसटी अशी विविध पथके कार्यरत ठेवावीत
- मतदार चिठ्ठ्या मतदारांपर्यंत वाटप करण्याचे काम विहित वेळेत पूर्ण करावे
- ईव्हीएम हाताळणी आणि ईव्हीएमची वाहतूक यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा केल्यास कारवाई केली जाईल
- मतदान केंद्रावर नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी तसेच मतदान प्रक्रियेसाठी आवश्यक साहित्य मतदान केंद्रावर घेऊन जाण्यासाठी वाहतुकीचे सखोल नियोजन करावे
- प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया पार पडताना आवश्यक बाबींची माहिती संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना द्यावी
- मतदान प्रक्रिया संवेदनशील बाब असून प्रत्येकाने जबाबदारीने काम करावे
- मतदानाचा लेखोजोखा अत्यंत बारकाईने संकलित करावा
- अभिरूप मतदान (मॉक पोल) व्यवस्थित घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नमुन्यानुसार त्याचे प्रमाणपत्र तयार करावे
