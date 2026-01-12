शपथ, पथनाट्याद्वारे मतदानाचा जागर
पिंपरी, ता. १२ ः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मतदान जनजागृती उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत निगडी सेक्टर २६ येथील डॉ. हेडगेवार भवन येथे सफाई सेवकांसाठी विशेष मतदान जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यामध्ये शहराच्या स्वच्छतेची धुरा सांभाळणाऱ्या सफाई सेवकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन मतदानाची शपथ घेतली.
उपजिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी पल्लवी घाडगे यांनी माहिती दिली. क्षेत्रीय अधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी निवेदिता घार्गे, अविनाश डोईफोडे, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी राजू साबळे, मुख्य आरोग्य निरीक्षक दत्तात्रय गणगे, आरोग्य निरीक्षक लक्ष्मण साळवे, विकास शिंदे आदी उपस्थित होते. मतदान जनजागृतीसाठी पथनाट्याचे सादरीकरण माणिक खटींग, नीलम वाघमारे, अनिकेत शिंदे, शिवप्रसाद पासलकर यांनी केले. या पथनाट्याच्या माध्यमातून मतदान न केल्याचे दुष्परिणाम आणि प्रत्येक मताचे लोकशाहीतील महत्त्व अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्यात आले.
अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर म्हणाल्या, ‘‘स्वीप अंतर्गत शहरामध्ये मतदान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आज सफाई सेवकांमध्ये मतदान जनजागृती केली. स्वच्छतेप्रमाणेच लोकशाहीही टिकवण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची असून, प्रत्येकाने निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावणे आवश्यक आहे. अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून मतदानाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण होत आहे.’’
उपजिल्हाधिकारी पल्लवी घाडगे म्हणाल्या, ‘‘शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेणारे सफाई सेवक हे समाजाचा महत्त्वाचा घटक असून त्यांनी मतदानाची शपथ घेऊन लोकशाहीप्रती दाखवलेली बांधिलकी प्रेरणादायी आहे. येत्या निवडणुकीत प्रत्येक सफाई सेवकाने आपला मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.’’
