महापालिका निवडणुसाठी आठ ठिकाणी मतमोजणी
पिंपरी, ता. १३ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी होत आहे. प्रत्येकी चार प्रभागांसाठी एक याप्रमाणे एकूण आठ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच, आठ ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार गुरुवारी (ता. १५) महापालिकेसाठी मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी मतदान साहित्याचे वाटप तसेच मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ईव्हीएम व संबंधित साहित्याची स्वीकृती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. १६) मतमोजणी होणार आहे. मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेसाठी प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत स्ट्राँग रूम व मतमोजणीची ठिकाणे निश्चित केली आहे. या सर्व ठिकाणांना पोलिसांकडून आवश्यक मान्यता मिळाली असून, बंदोबस्तही ठेवला आहे.
निवडणूक निर्णय प्रक्रियेचे नियोजन
निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्रभाग क्रमांक / मतमोजणी ठिकाण
पल्लवी घाडगे / १०, १४, १५, १९ / हेडगेवार भवन, प्राधिकरण
अर्चना तांबे / १६, १७, १८, २२ / ऑटो क्लस्टर सभागृह, चिंचवड
हिम्मत खराडे / २, ६, ८, ९ / संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल, इंद्रायणीनगर
अनिल पवार / २५, २६, २८, २९ / ड क्षेत्रीय कार्यालय, रहाटणी
दीप्ती सूर्यवंशी / ३, ४, ५, ७ / कबड्डी प्रशिक्षण संकुल, भोसरी
नितीन गवळी / १, ११, १२, १३ / चिखली टाऊन हॉल, घरकुल
सुप्रिया डांगे / २१, २३, २४, २७ / गावडे कामगार भवन, थेरगाव
अर्चना पठारे / २०, ३०, ३१, ३२ / भाजी मंडई हॉल, कासारवाडी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.