प्रचारगीतांनी गाजली निवडणूक रणधुमाळी
पिंपरी, ता. १३ : महापालिका निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनी आपापल्या नावाचे आणि पक्षाचे प्रचारगीत तयार केले. त्याद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी निवडणुकीत ‘ताई, बाई, अक्का...’ अशी घोषणा देत उमेदवार कधी काळी मतदारांना मतदानाचे आवाहन करत होते. मात्र, काळानुरुप या घोषणांमध्ये बदल होवून प्रचाराची पद्धत बदलली आहे. त्यामुळे शहराच्या कानाकोपऱ्यात प्रचारगीतांतून उमेदवारांचा आवाज सर्वत्र घुमल्याचे प्रचारकाळात ऐकायला मिळाले.
सगळ्याच पक्षांनी तयार केलेल्या प्रचार गीतातून पक्षाचे ध्येय पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पक्षांचे मेळावे, सांस्कृतिक सोहळे आणि जाहीर कार्यक्रमांच्या निमित्ताने या गीतांचे शब्द सर्वसामान्यांच्या कानावर पडले. या गाण्यांमधून ‘एकनिष्ठ’, ‘गद्दारी’, ‘इमान’, ‘अभद्र संग’ या शब्दांचा वापर करून एकमेकांवर टीका करण्यात आली. त्यामुळे प्रचारासाठी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या रील, शॉट्स व स्टेट्समधूनही या गाण्यांना प्रतिसाद मिळाला. प्रभागाचा विस्तार वाढल्याने उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्या अगोदरच उमेदवारांचे प्रचाररथ व त्यावरील गाणी गाजली. प्रचार गीतांमधून उमेदवार विकासकामे, पक्षाचे ध्येय व आगामी आश्वासनांचा संदेश देण्यात आला.
यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या घोषणा
यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे उमेदवारांनी आपल्या नावाची गुंफण विकासाच्या मुद्द्यांशी केली आहे. उदा. ‘‘विकासाची चाहुल.. पुन्हा....’’, ‘‘विकासाचा सोबती....’’ अशा घोषणांमधून उमेदवारांनी आपली दावेदारी ठामपणे मांडली. ‘‘१५ जानेवारी, ...आमचाच पक्ष भारी’’ ‘‘शब्दांचा पक्का... विकासाचा एक्का’’, ‘‘कामाचा माणूस...’’ ‘‘आमचं कामचं बोलतंय...’’ अशा यमक घोषणांमधून कल्पकतेचा ‘आविष्कार’ महापालिका निवडणुकीत पाहायला मिळाला.
‘नो मेवा, ओन्ली सेवा’
निवडणुकीत होणारा पैशांचा वापर आणि विकासकामे यावरही स्लोगन्सच्या माध्यमातून भाष्य करण्यात आले. ‘‘पैशाला नाही, काम करणाऱ्याला मत द्या’’ आणि ‘‘नो मेवा, ओन्ली सेवा’’ यांसारख्या घोषणा मतदारांत चर्चेचा विषय ठरल्या. ‘‘कामाचा माणूस... आमचं कामचं बोलतंय’’ या ओळींतून जुन्या नगरसेवकांनी पाच वर्षांच्या कामाचा हिशेब मांडला.
‘कंटेंट’वर आधारित प्रचार
प्रचारासाठी पूर्वी केवळ पदयात्रा आणि कोपरा सभांवर भर दिला जायचा. मात्र, यंदाचा प्रचार हा ‘कंटेंट’वर आधारित होता. ग्राफिक्स डिझाइनर आणि ‘स्लोगन रायटर्स’ना विशेष मागणी राहिली. उमेदवारांनी प्रचारासाठी केवळ मतदारांच्या भेटीगाठींवर अवलंबून न राहता, यमक जुळणाऱ्या आणि थेट काळजाला भिडणाऱ्या घोषणांतून थेट भिडणाऱ्या टॅगलाइन तयार केल्या. हे स्लोगन व्हॉट्स ॲप स्टेटस, इन्स्टाग्राम रील्स आणि फेसबुक पोस्टद्वारे घराघरांत पोहोचले.
