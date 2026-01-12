राष्ट्रवादी महिला उमेदवाराच्या घरावर भाजप समर्थकांचा हल्ला
पिंपरी, ता. १२ ः ‘तुम्ही आमच्या विरोधात निवडणुकीला उभे राहण्याचे धाडस का केले, तुम्हाला जीवे मारून टाकू’, अशी धमकी देत भाजप महिला उमेदवाराच्या समर्थकांनी राष्ट्रवादी काँगेसच्या महिला उमेदवाराच्या घरावर हल्ला केला. घरात शिरून कुटुंबीयांना शिवीगाळ, मारहाण करीत परिसरात दहशत माजविण्यात आली. ही घटना रविवारी (ता. ११) मध्यरात्री पिंपरीगावात घडली.
याप्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात महिलेने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी स्वप्नील वाघेरे याला अटक केली आहे. सूरज वाघेरे, सागर वाघेरे, सिद्धार्थ वाघेरे, वरुण जगताप, प्रशांत वाघेरे, सारंग वाघेरे (सर्व रा. पिंपरीगाव) व इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. फिर्यादी या राष्ट्रवादीच्या महिला उमेदवाराच्या नातेवाईक आहेत. त्यांचे दुमजली घर आहे. सोमवारी मध्यरात्री घराबाहेर मोठमोठ्याने आवाज येत होता. त्यामुळे फिर्यादी आणि कुटुंबीय पहिल्या मजल्यावरून जिन्याने खाली येताना स्वप्नील घरात शिरला. फिर्यादीच्या चुलत सासऱ्यांना शिवीगाळ करीत मारून टाकण्याची धमकी दिली. त्याने फिर्यादीशी अश्लील वर्तन केले. त्यानंतर स्वप्नीलच्या इतर साथीदारांनी फिर्यादीच्या दिराला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली, तर सासूला ढकलून दिले. त्यांना दुखापत झाली आहे.
दरम्यान, घरासमोरील पाण्याचे जार इतर रहिवाशांच्या घरांवर तसेच रस्त्यावर फेकून दिले. दुचाकी ढकलून दहशत माजवली. त्यातील सर्व जण भाजप उमेदवार उषा वाघेरे यांचे समर्थक व कार्यकर्ते असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कडलग तपास करीत आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे उमेदवार संदीप वाघेरे, डब्बू आसवानी यांनी प्रभाग संवेदनशील जाहीर करण्याची मागणी दोन दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्त व निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
