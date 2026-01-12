भ्रष्टाचाराच्या आड लपलेला विकास अद्याप सापडेना
पिंपरी, ता. १२ ः भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक निवडणुकीत विकासाचा दावा करतो. भ्रष्टाचाराच्या आड लपलेला त्यांचा विकास पिंपरी चिंचवड मधील नागरिकांना अद्यापही सापडत नाही. त्यांच्या भ्रष्टाचाराची कबुली त्यांच्याबरोबर सत्तेमध्ये सहभागी असणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार जाहीरपणे देतात, अशी टीका आमदार भास्कर जाधव यांनी भाजपवर मंगळवारी (ता. १२) ताथवडे येथे केली.
पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या प्रचारासाठी ताथवडेतील प्रचार सभेत ते म्हणाले, ‘‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेत करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. सर्वसामान्यांच्या पैशांची भाजपने लूट केली आहे. त्यांच्यासोबत असणारे राष्ट्रवादीचे अजित पवार हे स्वतः त्याबद्दल जाहीर सभेत बोलत आहेत. शिवसेना (उबाठा) ही सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणारा पक्ष आहे. भ्रष्टाचार कायमचा नष्ट करण्यासाठी शिवसेनेच्या (उबाठा) उमेदवारांना निवडून द्या. तर, जिल्हा संपर्कप्रमुख आमदार सचिन अहीर यांनी देखील सभेला संबोधित केले.
सामान्यांचा पक्ष
वेळेअभावी सभेला येऊ न शकल्याने धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी मोबाईलद्वारे ऑनलाइन सभेला संबोधित केले. ते म्हणाले, ‘‘शिवसेना (उबाठा) हा एकमेव सर्वसामान्यांच्या बाजूने उभा राहणारा पक्ष आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार नाहीसा करण्यासाठी मतदारांनी या पक्षाला ताकद द्यावी.’’
