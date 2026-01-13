कामगार नेते चटर्जी यांना संघटनांकडून श्रद्धांजली
पिंपरी, ता. १३ ः कामगार नेते दादा रूपमय चटर्जी यांच्या ४२ व्या स्मृतीदिनानिमित्त भोसरी येथील शहीद दादा रूपमय चटर्जी चौक येथे कामगार संघटनांमार्फत श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले.
टीयुसीइसी केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष इंदुप्रकाश मेनन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. सरकारी योजनांचे खासगीकरण करणे, कंत्राटी पद्धत, कामाचे आऊटसोर्सिंग, कामगार विरोधी कायदे, दारुगोळा फॅक्टरीतील आयुधवीर व सैनिकांमधील अग्निवीर भरती, शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव योजना, जुनी पेन्शन योजना बंद करणे याबाबत सभा अध्यक्षांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या नवीन कामगार कायद्यांच्या विरोधात केंद्रीय कामगार संघटना व संयुक्त किसान मोर्चा यांच्यावतीने १२ फेब्रुवारीला एक दिवसाचा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला असून या संपामध्ये सर्व कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या सभेला विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रमोद मोरे यांनी प्रास्ताविक केले, तर रूपेश रणधीर यांनी सर्वांचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.