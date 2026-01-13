गुन्हे वृत्त
ज्येष्ठ नागरिकाला दोन लाखांचा गंडा
पिंपरी : माहिती देण्याच्या बहाण्याने एपीके फाइल पाठवून रावेतमधील ज्येष्ठ नागरिकाची एक लाख ९९ हजार ५०० रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी म्हस्के वस्तीमधील ६४ वर्षीय व्यक्तीने रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादीकडून एका बँकेची माहिती मिळविण्यासाठी इंटरनेटवरून टोल फ्री क्रमांक शोधून त्यावर संपर्क साधण्यात आला. आरोपींनी विश्वास संपादन करून त्यांना एपीके फाइल व्हॉट्सॲपवर पाठवली. ती फाइल उघडताच फिर्यादीच्या क्रेडिट कार्डवरून रक्कम डेबिट झाली.
दाम्पत्याला मारहाणीमुळे तिघांना अटक
पिंपरी : निगडीतील त्रिवेणीनगर परिसरात दाम्पत्याला दांडक्याने बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी निगडी पोलिसांनी तिघांना अटक केली. याप्रकरणी महिलेने फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी विजय शिवाजी पवार (३०), गोरख शिवाजी पवार (२६) आणि शिवाजी बाबू पवार (रा. संतकृपा सोसायटी, साने चौक, चिखली) यांना अटक केली. आरोपींनी फिर्यादी व त्यांच्या पतीला शिवीगाळ दांडक्याने मारहाण केली. यात फिर्यादीच्या हाताला दुखापत झाली. आरोपींनी फिर्यादीच्या पतीसह त्यांच्या मुलांना जिवे मारण्याची धमकी दिली.
गांजा प्रकरणी दोघांवर कारवाई
पिंपरी : विक्रीसाठी गांजा जवळ बाळगणाऱ्या व गांजाचा पुरवठा करणाऱ्या दोघांवर पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कारवाई केली. ही कारवाई पिंपरीतील भाटनगर येथे करण्यात आली. पोलिसांनी ताराचंद किसन मलकेकर (रा. भाटनगर, पिंपरी) आणि एका महिलेवर गुन्हा दाखल केला. आरोपी मलकेकर याच्याकडून पोलिसांनी पाच हजार रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला. हा गांजा एका महिलेकडून आणल्याच कबुली त्याने दिली.
