‘ईव्हीएम’ वाहतुकीसाठी पीएमपीच्या ४१४ बस
पिंपरी, ता. १३ : पिंपरी महापालिका निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’ अर्थात ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन’ वाहून नेण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) एकूण ४१४ बस देण्यात येणार आहेत. आठ क्षेत्रीय कार्यालयानुसार या बस वाटप करण्यात आले असून ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाला सर्वाधिक ६४ बस देण्यात येणार आहेत.
विधानसभा, लोकसभा, महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’ यंत्रणा वाहून नेण्यासाठी पीएमपीकडून प्रत्येक वेळी बस पुरविण्यात येतात. त्यासाठी निवडणूक नियोजन अधिकारी मतदार केंद्र संख्येनुसार किती बस लागतील, याची माहिती पीएमपी प्रशासनाकडे देतात. त्यानुसार मतपेट्या वाहून नेण्यासाठी मागणीनुसार बस पुरविल्या जातात. पिंपरी चिंचवड शहरात ३२ प्रभागांतील १२६ जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होत आहे. यासाठी या बस देण्यात येणार आहेत. पीएमपी बसची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. बुधवारी (ता. १४) सकाळ सत्रात व गुरुवारी (ता. १५) दुपार सत्रात या बस देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर, उपनगर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील मार्गांवर बसेसचे प्रमाण कमी राहणार आहे.
क्षेत्रीय कार्यालय -पीएमपी बस
अ - ५५
ब - ५४
क - ४९
ड - ५४
इ - ५२
फ - ६४
ग - ४३
ह - ४३
