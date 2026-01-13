३३ आरोपींना अटक; ३२ बेकायदा शस्त्रे जप्त
पिंपरी, ता. १३ : महापालिका निवडणूक शांततेत पार पडावी, कायदा सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी पूर्वनियोजन केले आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. निवडणूक काळात पोलिसांनी आतापर्यंत ३२ बेकायदा शस्त्र जप्त केली आहेत. यामध्ये नऊ पिस्तुले व २३ इतर शस्त्रांचा समावेश आहे. या कारवाईत एकूण ३३ आरोपींना अटक झाली आहे.
याशिवाय एक हजार ४३७ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली आहे. सात गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्यात आले असून नऊ टोळ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई झाली आहे. ३७ गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. यासह २७६ छापे टाकून एकूण दहा लाख ३६ हजार ९७२ रुपये किमतीचा मद्याचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. १८ छापे टाकून एकूण ६६ लाख १९ हजार ५३१ रुपये किमतीचा गांजा, मेफेड्रॉन पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे.
१६ लाखांची रोकड जप्त
निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ३४ ठिकाणी तपासणी नाके उभारण्यात आले आहेत. तेथे एकूण १६ लाख १७ हजार ४०० रुपयांची रोकड जप्त करून ताब्यात घेण्यात आली आहे.
---------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.