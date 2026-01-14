स्वामी विवेकानंद, भक्त पुंडलिक पुरस्काराचे वितरण
पिंपरी, ता.१४ ः शरदनगर येथील स्वामी विवेकानंद लोकसेवा प्रतिष्ठानच्या वतीने स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार डॉ. सागर काळे यांना तर भक्त पुंडलिक पुरस्कार चंद्रकांत सहाणे यांना प्रदान करण्यात आला. स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.
यावेळी ‘आई वडील समजून घेताना’ हे व्याख्यान पार पडले. ‘जिवंतपणी आई वडिलांची मुलांना किंमत कळत नाही. ते हयात असे पर्यंत सेवा करावी. असे प्रतिपादन प्रा. जितेंद्र असोले यांनी व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय लायन्स क्लबचे प्रांतपाल राजेश आगरवाल, राजेश साबणे, सुनील लोखंडे, विलास सपकाळ, राजेंद्र घावटे आदी या प्रसंगी उपस्थित होते. प्रास्ताविक रामराजे बेंबडे यांनी केले. सूत्रसंचालन अविनाश आवटे यांनी तर आभार पंढरीनाथ मस्के यांनी मानले. दिलीप खंडाळकर, अजय जोशी, प्रमोद सोनवणे, राजेश चित्ते, जयसिंग भोसले आदींचे सहकार्य लाभले.
