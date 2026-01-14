आज काही कंपन्यांकडून पूर्ण, तर काहींची अर्धा दिवस सुटी
पिंपरी, ता. १४ ः महापालिका निवडणुकांसाठी पिंपरी चिंचवड शहर व परिसरातील काही औद्योगिक कंपन्यांनी पूर्ण दिवस, तर काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी (ता. १५) अर्ध्या दिवसाची सुटी दिली आहे. ज्या नागरिकांचे मतदान आपल्या मुळ गावी आहे त्यांना तेथे जाण्यासाठी पूर्ण दिवसाची सुटी जाहीर करण्यत आली आहे. मात्र, ज्यांचे मतदान पिंपरी चिंचवड शहरात आहे, त्यांना मतदान करून कंपनीत येण्यासाठी अर्ध्या दिवसाची सुटी देण्यात आली. काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना दोन तास उशिरा येण्याची मुदत दिली आहे. या कंपन्यांनी आपले कर्मचारी व कामगारांना जनरल शिफ्टला (दिवसाची पाळी) न येता पहिल्या किंवा दुसऱ्या शिफ्टमध्ये येण्याचे आवाहन केले आहे. कंपनीने बसच्या वेळाही तशा ठेवल्या आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहरात भोसरी, चिंचवड एमआयडीसी, तळेगाव एमआयडीसी, चाकण, तळवडे या भागात असंख्य कंपन्या आहेत. तेथे येणारे बहुतांश कर्मचारी पिंपरी चिंचवड शहरात राहतात. यातील बहुतांश कामगार हे उत्तर भारतीयदेखील आहेत. तसेच राज्यातील विविध भागांतून स्थलांतरित झालेल्यांचीही संख्या मोठी आहे. या कामगारवर्गातील बहुतांश वर्गाचे मतदान आपल्या गावी असल्याने कंपन्या सुरू राहणार आहेत. मात्र, असे असले ज्यांचे पिंपरी चिंचवड शहरात मतदान आहे किंवा बाहेरगावी मतदान आहे त्यांना मात्र यातून सूट देण्यात आली आहे. चाकण, तळेगाव या भागात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबतच त्यांना सेवा पुरविणाऱ्याही कंपन्याही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे उत्पादन पूर्णपणे बंद ठेवणे अनेकांना शक्य नाही. मात्र, मतदानही चुकू नये यासाठी प्रत्येक कंपनीने आपल्या पातळीवर निर्णय घेतले आहेत, असे चाकण इंडस्ट्री असोसिएशनच्या दिलीप बटवाल यांनी सांगितले.
