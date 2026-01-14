सकाळ संवाद
सकाळ संवाद
पाण्याची गळती थांबवा
बिजलीनगरहून चिंचवड गावात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील पवनानगर केशकर्तनालयाजवळील ए. बी. सी. कॉलनी क्रमांक तीन बंगल्याकडे जाणाऱ्या ठिकाणी पाण्याच्या व्हॉल्वमधून हजारो लिटर पाणी वाहून जात आहे. महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याची तत्काळ दखल घेऊन पाणी गळती थांबवावीत.
- इंद्रजित चव्हाण, बिजलीनगर
---
पदपथावरील कचरा हटवा
चापेकर रेल्वे उड्डाणपूल हा बिजलीनगर आणि प्राधिकरण यांना जोडणारा आहे. त्यावरील पदपथ सामान्य जनतेला चालण्यासाठी आहे की कचरा साठवणुकीसाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रभागातील लोकप्रतिनिधी किंवा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने त्वरित लक्ष घालून आपली जबाबदारी पार पाडावी.
- सुहास कुलकर्णी, बिजलीनगर
----
भोसरी येथे खंडोबा माळ गजानन महाराज सोसायटीमध्ये कोरेकर व शिकीलकर गल्लीमध्ये गेले आठवडाभर पाणी साचल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यात एकाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला लक्ष द्यावेसे वाटत नाही, मात्र त्यांनी तातडीने आपले कर्तव्य पार पाडून नागरिकांना सहकार्य करावे.
- चंद्रकांत डोळस , भोसरी
