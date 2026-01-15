लोकशाहीचा उत्सव उत्साहात
पिंपरी, ता. १५ : मतदार यादीत नाव व केंद्र शोधण्यासाठी धावपळ, पहिल्यांदा मतदान केल्याचा नवमतदारांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, काही केंद्रांवर सकाळपासून रांगा, मतदार यादीत नाव न सापडल्याने त्रागा, काही केंद्रांवर बंद पडलेले ‘ईव्हीएम’, मोबाइल वापरावरून पोलिस व मतदारांमधील वाद, ‘ईव्हीएम’ घेण्यात आलेले आक्षेप, शेवटच्या टप्प्यात मतदान केंद्रांवर झालेली गर्दी अशा वातावरणात गुरुवारी (ता. १५) पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशाहीचा उत्सव उत्साहात पार पडला. यात ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी मतदान झाले.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या कारभाऱ्यांची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली. मात्र, विविध कारणांमुळे वेळेत निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे १४ मार्च २०२२ पासून आतापर्यंत प्रशासक म्हणून आयुक्त कारभार पहात आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत गुरुवारी (ता. १५) मतदान प्रक्रिया पार पडली. १२८ जागांसाठी ६९१ उमेदवार रिंगणात होते. दरम्यान, शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी दहा वाजल्यापासून आठ क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर मतमोजणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त केले असून त्यांच्याकडे प्रत्येक चार प्रभागांची जबाबदारी आहे. १७ लाख १३ हजार ८९१ मतदारांसाठी दोन हजार ६७ मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली होती.
नावीन्यपूर्ण मतदान केंद्र
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय कक्षेत एक याप्रमाणे आठ नावीन्यपूर्ण मतदान केंद्र निवडणूक विभागाने उभारले होते. ‘सौर उर्जा’, ‘हरित मतदान केंद्र’, ‘ओला व सुका कचरा वर्गीकरण’, ‘तंदुरूस्त रहा, ‘आरआरआर, ‘पाणी वाचवा’, ‘स्वच्छ हवा कृती आराखडा’ ‘पंचतत्त्व’ अशा महत्त्वपूर्ण विषयांच्या संकल्पनेवर आधारित ही मतदान केंद्र होती.
क्षणचित्रे...
- मतदान केंद्रांबाहेर उमेदवारांच्या नावांसह त्यांच्या शिक्षणाचा उल्लेख असलेले फलक
- मतदार यादीत नाव शोधताना ते दुसऱ्या केंद्रावर किंवा नावच नसल्याने मतदारांची नाराजी
- बहुतांश मतदान केंद्रांवर सकाळपासून रांगा, नवमतदारांचा उत्साह अधिक
- मतदानाची टक्केवारी वाढीसाठी मोठ्या सोसायट्यांच्या परिसरात मतदान केंद्रांची व्यवस्था
- दिव्यांग व ज्येष्ठ मतदारांसाठी मतदान केंद्रांवर रिक्षा, व्हीलचेअरची व्यवस्था
- एका प्रभागातील ‘अ’,‘ब’,‘क’,‘ड’ गटांतील उमेदवारांसाठी मतदान यंत्रांवर स्वतंत्र रंग
- प्रत्येक मतदान केंद्रात, बाहेर व इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर प्रत्येकी एक प्रमाणे ४,५२८ सीसीटीव्ही
