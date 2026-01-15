गैरसोयींचा सामना करत मतदान
‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय
पिंपरी, ता. १५ : सकाळी सात वाजता मतदानाला सुरूवात झाली. कामानिमित्त लवकर घराबाहेर पडणाऱ्यांनी सकाळच्या उत्साहपूर्ण वातावरणात मतदान केले. प्रभाग २५, २६, २७ आणि २८ मधील मतदान केंद्रांवर सकाळी दहा ते बारापर्यंत सुरळीत मतदान झाले. दुपारी बारा ते अडीनंतर पुन्हा मतदान केंद्रांवर मतदारांनी गर्दी केली.
प्रभाग २५ (वाकड-पुनावळे-ताथवडे) मध्ये दहानंतर मतदारांच्या रांगा लागल्या. ताथवडे येथील नृसिंह विद्यालयातील मतदान केंद्रात वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने मतदारांना काही मिनिटे थांबावे लागले. जनरेटर सुरू केल्यानंतर पुन्हा मतदान प्रक्रिया पूर्ववत झाली. जिल्हा परिषद शाळा, पुनावळे येथील अनुसाई ओव्हाळ व इतर खासगी शाळेतील मतदान केंद्रात मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. वाकड येथील एसएनबीपी मतदान केंद्रावर बोगस मतदान झाल्याचे आढळले. गावठाणातील मनपा शाळेत केंद्रासाठी वाहनतळ नव्हते. परिसरात कोंडी झाली. यादीत नाव सापडत नसल्यामुळे काहींनी नाराजी व्यक्त केली.
प्रभाग २६ मधील (विशालनगर-पिंपळे निलख-कस्पटे वस्ती) मारुती गेणू कस्पटे शाळेतील मतदान केंद्रावर दुपारी शुकशुकाट होता. सायंकाळी गर्दी झाली. वाकड मधील युरो स्कूल येथील केंद्रावर व्हीलचेअर नव्हती. ज्येष्ठ व दिव्यांग मतदारांना प्रतिक्षा करावी लागली. दिव्यांग नागरिकांना घेऊन जातोय असे दाखवण्यासाठी काही पोलिस कर्मचरी व्हीलचेअरला हात लावून फोटो काढत होते. विशालनगर, पिंपळे निलख येथील सर्व मतदान केंद्रांवर सकाळी आणि दुपारी मतदारांची गर्दी होती. प्रभाग २७ (रहाटणी-काळेवाडी तापकीरनगर) रहाटणी गावठाण चौकातील मनपा शाळेत मतदारांची गैरसोय झाली. दुपारी तीननंतर गर्दी झाल्याने दाटीवाटीत मतदारांना थांबावे लागले. प्रभाग २८ (पिंपळे सौदागर-रहाटणी) मध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला.
मतदारांची गैरसोय
- सहा मतदान केंद्रासाठी एकच व्हीलचेअर, दिव्यांग-ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय
- अनिष कुमार यांच्या नावापुढे मतदान केल्याची नोंद, ते नाराज होऊन निघून गेले
- ३१ जुलै २०२५ नंतर नोंदणी केलेल्या मतदारांना माहिती दिली जात नव्हती
