चिंचवडमध्ये भाजप उमेदवाराच्या पतीवर गुन्हा
पिंपरी, ता. १५ : ‘ईव्हीएम’वर मतदान करतानाचा फोटो काढून तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. या प्रकरणी भाजपच्या उमेदवार तथा माजी महापौर अपर्णा डोके यांचे पती नीलेश चंद्रकांत डोके (रा. काकडे पार्क रा. चिंचवड) यांच्यावर चिंचवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
हा प्रकार चिंचवड येथील प्रभाग क्रमांक १८ मधील केंद्र कल्याण प्रमिष्ठानिर्मित सुखी भवन क्रमांक ५५च्या खोली क्रमांक एक येथे गुरुवारी (ता. १५) सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडला.
या प्रकरणी महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता अनुराधा मोहिते यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. नीलेश डोके हे गुरुवारी मतदान करण्यासाठी गेले असता मतदान केंद्रात मोबाइल नेला. तसेच ‘ईव्हीएम’चा फोटो काढणे आणि तो प्रसारित करण्यास मनाई असतानाही त्यांनी मतदान तसा फोटो काढून सोशल मीडियावर व्हायरल केला. यामध्ये त्यांनी मतदान गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर चिंचवड पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ सह महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम २२/४ व २२/५ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
