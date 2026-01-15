प्रादेशिक पासपोर्ट विभागाच्या ‘ओपन हाउस’ला मोठा प्रतिसाद
पिंपरी, ता. १५ : प्रादेशिक पारपत्र (पासपोर्ट) विभागाच्यावतीने दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी राबविण्यात येत असलेल्या ‘ओपन हाउस’ संकल्पनेस पिंपरीत नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या उपक्रमामधून नागरिकांच्या पारपत्रासंबंधी तक्रारी थेट ऐकून त्यावर तत्काळ तोडगा काढला जात आहे.
या उपक्रमाला प्रादेशिक पारपत्र अधिकारी स्वतः उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, कागदपत्रांतील त्रुटी, पोलिस पडताळणीतील विलंब, पारपत्र नूतनीकरण तसेच इतर तांत्रिक बाबींवर तातडीने मार्गदर्शन करण्यात केले जात आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारी जागेवरच निकाली निघत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याने मध्यस्थांमार्फत (एजंट) होणारी फसवणूक आणि अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड टाळण्यासही मदत होत आहे.
या संकल्पनेमुळे विभाग व नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाल्याचेही स्पष्ट होत आहे. पुणे प्रादेशिक पारपत्र विभागाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे, अहिल्यानगर, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशीव, परभणी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर या बारा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व जिल्ह्यांतून दर महिन्याला मोठ्या संख्येने नागरिक ओपन हाउससाठी उपस्थित राहत आहेत.
अर्जदार नागरिकांनी थेट विभागाशी संपर्क साधावा. मध्यस्थांच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन प्रादेशिक पारपत्र अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
