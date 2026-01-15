मतदानामुळे बदल घडावा, सुविधा मिळाव्यात
पिंपरी,ता. १५ : पिंपरी चिंचवड शहरातील गृहिणी, नोकरदार आणि तरुणी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करण्यासाठी गुरुवारी (ता.१५) घराबाहेर पडल्या. ‘‘मतदान हा आपला केवळ हक्क नाही; तर कर्तव्य आहे. चांगल्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी चांगले लोकप्रतिनिधी हवेत यासाठी आम्ही मतदान करत आहोत. यातून महापालिकेच्या कामकाजात सकारात्मक बदल घडावा,’’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. काही ठिकाणी गर्भवतींनीही आवर्जून मतदानाचा हक्क बजावला.
मी नेहमी आवर्जून मतदान करते. आजही मतदान केल्यानंतर समाधान वाटत आहे. उत्तम लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासाठी प्रत्येकाने ते करायलाच हवे आहे.
- पल्लवी करंकाळ, निगडी
मतदान करणे हा आपला अधिकार आणि कर्तव्यही आहे. आपल्याला जर सरकारकडून उत्तम सोयीसुविधा हव्या आहेत, तर मतदानाचे कर्तव्यही आपण बजावले पाहिजे.
- मुग्धा जोशी, आकुर्डी
शिक्षण, पायाभूत सुविधा, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक या सुविधा उत्तम असणे ही आजची गरज आहे. आपल्याकडे हे सर्व आहे. मात्र, ते अधिक सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उत्तम लोकप्रतिनिधी हवेत.
- मोहिनी पराशर, आकुर्डी
पिंपरी चिंचवड हे उत्तम शहर आहे. मात्र, केवळ रस्ते होऊन उपयोग नाही; तर स्वच्छता, पर्यावरण, पाणीपुरवठा यावरही काम झाले पाहिजे. यावर काम करणारा लोकप्रतिनिधी हवा. त्यासाठी मी मतदान केले आहे.
- मनीषा पवार, संभाजीनगर
महिला सक्षमीकरण व महिलांना रोजगार देणारे लोकप्रतिनिधी हवे आहेत. प्रभागातील समस्या सोडविण्यासाठी योग्य प्रतिनिधी निवडून द्यायला हवा. मतदान करण्यामागे आमचा हाच उद्देश आहे.
-अमृता भोर, शाहूनगर
