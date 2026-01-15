ज्येष्ठ नागरिकांनी बजावला मतदानाचा हक्क
पिंपरी, ता. १५ : शहरात ज्येष्ठ नागरिकांनी उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावला. अनेक मतदार सकाळपासूनच मतदानासाठी घराबाहेर पडले होते. अनेक वयोवृद्धांनी व्हिलचेअरवरून जात मतदानाचा हक्क बजावला.
सकाळच्या वेळेत बाहेर पडलेल्या मतदारांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. अनेक उमेदवारांनी आपल्या प्रभागात ज्येष्ठांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी रिक्षांची खास सोय केली होती. याचा समन्वय व्हावा म्हणून निवडक कार्यकर्ते नेमण्यात आले होते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकच नव्हे तर दिव्यांगांनीही स्वयंस्फूर्तीने मतदान केले. काही मतदान केंद्रांवर डोलीचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. या व्यक्तींच्या बरोबर ओळखीच्या व्यक्तींना जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. अनेक महिला एखाद्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी जाताना ज्या पद्धतीने तयार होऊन जातात, त्याच पद्धतीने मोठ्या उत्साहाने जात होत्या.
भोसरीतील इंद्रायणी नगर येथील वसंत मारुती शिंदे यांनी वयाच्या ८८ व्या वर्षी मतदान केले. त्यांनी मतदानाचा हक्क, आपणही मतदान करा लोकशाही बळकट करा, असा संदेश तरुणांना दिला आहे.
चिखली येथील प्रभावती कुलकर्णी यांनी वयाच्या ८४ व्या वर्षी मतदानाचा हक्क काळेवाडी येथील केंद्रावर बजावला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.