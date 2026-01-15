‘पिंक बूथ’द्वारे महिला मतदारांना प्रोत्साहन
पिंपरी, ता. १५ : महिला मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी ‘पिंक बूथ’ची निर्मिती करण्यात आली होती. या माध्यमातून आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. प्रत्येक मतदात्याला गुलाबाचे पुष्प देत त्यांचा उत्साह द्विगुणित करण्यात आला. शहरातील प्रमुख मतदान केंद्रांवर हे ‘पिंक बूथ’ उभारण्यात आले होते. या ठिकाणी पांढऱ्या आणि गुलाबी रंगाच्या फुग्यांची आकर्षक सजावट केली होती. मतदान केल्यानंतर खास ‘सेल्फी पॉइंट’देखील उभारला होता. ‘पिंक बूथ’मध्ये सर्व महिला कर्मचारी होत्या. तेथे महिला कर्मचारी, स्वयंसेविका व सुरक्षारक्षक तैनात ठेवण्यात आले होते. ‘पिंक बूथ’च्या माध्यमातून महिलांमध्ये मतदानाबाबत जागृती वाढवणे, त्यांच्या अडचणी दूर करणे तसेच लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. याठिकाणी आलेल्या महिलांनी ‘सेल्फी’ घेत मतदान प्रक्रियेत सहभागी झाल्याच आनंद व्यक्त केला.
