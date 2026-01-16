गुन्हे वृत्त
मतदान केंद्रात मोबाईल नेणाऱ्या महिलेवर गुन्हा
पिंपरी : मतदान केंद्रात मोबाईल बाळगण्यास मनाई असतानाही स्वतः जवळ मोबाईल बाळगणाऱ्या आणि बॅलेट युनिटचे फोटो काढणाऱ्या एका महिलेवर पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार चिंचवड, मोहननगर येथील लीलाबाई खिंवसरा विद्यालयातील मतदान केंद्रात घडला.
या प्रकरणी रमेश कांबळे (रा. थेरगाव) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास मनाई आहे. तरीही, महिला आरोपीने मतदान केंद्र परिसर क्षेत्रात मोबाईल नेला आणि बॅलेट युनिटचे फोटो काढले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला.
वाटपासाठी घड्याळे नेणारा टेम्पो ताब्यात
पिंपरी : मतदारांना वाटप करण्यासाठी भिंतीवरील घड्याळे घेऊन जाणाऱ्या एका टेंपोवर पोलिसांनी कारवाई केली. ही कारवाई वाकड येथील म्हातोबानगर, सदगुरू कॉलनी येथे करण्यात आली.
संतोष सरवदे (रा. काळाखडक, वाकड, मूळ- सोलापूर) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणी प्रतीक कांबळे (रा. पिंपरीगाव) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात दिली आहे. आरोपी त्याच्या टेम्पोतून ४० हजार रुपये किमतीची घड्याळे घेऊन जात होता. ही घड्याळे महापालिका प्रभाग क्रमांक २५ मधील एका अज्ञात उमेदवाराच्या सांगण्यावरून मतदारांना वाटण्यासाठी नेली जात असल्याचे समोर आले. या प्रकरणी वाकड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून टेम्पो आणि घड्याळे जप्त केली आहेत.
दारू विक्री व वाहतूक प्रकरणी गुन्हा दाखल
पिंपरी : थेरगाव आणि सुस येथे पोलिसांनी केलेल्या दोन वेगवेगळ्या कारवाईत बेकायदारित्या दारूची वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्या दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
काळेवाडी पोलिसांनी थेरगाव येथील शिवदत्त कॉलनी, डोंगरे कॉर्नर येथे केलेल्या कारवाईत ओंकार माने (रा. पवारनगर, थेरगाव) याच्यावर गुन्हा केला आहे. त्याच्याकडून विक्रीसाठी जवळ बाळगलेला ४८ हजार ७७० रुपये किमतीचा दारूचा साठा जप्त केला.
तर बावधन पोलिसांनी सुस गाव ते सुस पूल या मार्गावर केलेल्या कारवाईत मरलिंग तुपेकर (रा. गणेशनगर, नवी सांगवी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून १७०० रुपयांची दारू आणि एक लाख ८५ हजार रुपये किमतीची मोटार जप्त केली.
