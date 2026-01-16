प्रभाग क्रमांक ः २९
गट ः अ
रविना अंघोळकर (भाजप) ः १६५०२
कुंदा डोळस (राष्ट्रवादी) ः ८८८८
पौर्णिमा अमराव (अपक्ष) ः ७१७
गट ः ब
शकुंतला धराडे (भाजप) ः १६११३
सुनीता कोळप (राष्ट्रवादी) ः ९८८१
नोटा (-) ः २३८२
गट ः क
शशिकांत कदम (भाजप) ः १२७९८
वैशाली जवळकर (शिवसेना) ः ८७९३
राजू लोखंडे (राष्ट्रवादी) ः ५७३८
गट ः ड
शाम जगताप (भाजप) ः १५५७४
तानाजी जवळकर (राष्ट्रवादी) ः ११२४३
नोटा (-) ः ९६७
