पराभव झालेल्या जागांबाबत वरिष्ठांना अहवाल देणार
पिंपरी, ता. १८ ः ‘‘महापालिका निवडणुकीत पराभव झालेल्या ठिकाणच्या कारणांचा शोध घेत आहोत. त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येणार आहे. मात्र, एक किंवा दोन उमेदवार पराभूत झालेल्या ठिकाणी उमेदवारांमध्ये एकमत नव्हते, असे आढळून येत आहे. त्याचीही शहानिशा केली जात आहे,’’ अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
आमदार महेश लांडगे, अमित गोरखे, माजी खासदार अमर साबळे आदी पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. महापालिका निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी (ता. १६) जाहीर झाला. त्यात १२८ पैकी भाजपला ८४ जागांवर विजय मिळाला. एक पुरस्कृत अपक्षही विजयी झाला. १२ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी तीन उमेदवार भाजपचे व ११ प्रभागांत प्रत्येकी एक उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एक शिवसेनेचा उमेदवार विजयी झाला. दोन प्रभागांत प्रत्येकी दोन जागांवर भाजपने व दोन जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय मिळविला.
त्या पार्श्वभूमीवर काटे म्हणाले, ‘‘काही उमेदवारांमध्ये एकमत नव्हते. त्याची चौकशी सुरू आहे. शिवाय, काही उमेदवार मतदारांना पसंत नसतील. निवडणुकीपूर्वी काही जण स्वखुशीने आमच्याकडे आले होते. त्यांच्यासह जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली होती. त्यातील काहींना यश मिळाले, काहींना नाही मिळाले. परंतु, पराभवाच्या सर्व कारणांचा शोध घेऊन मध्यवर्ती समिती वरिष्ठांना अहवाल पाठवणार आहे.’’
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या आरोपांना आम्ही विकासातून उत्तरे दिली असल्याचेही काटे यांनी सांगितले.
भविष्यातील नियोजन
- महापालिकेत नोकरभरती करताना शहरातील ५० टक्के तरुणांना प्राधान्य असेल
- विकास कामांना प्राधान्य देऊन ठेकेदारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जातील
- पीपीपी तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांबाबत शहर हिताला प्राधान्य असेल
- पाणी, मेट्रो, स्वच्छता, नदी पुनरुज्जीवन आदी प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल
- नागरिक, पर्यापरणप्रेमींना विश्वासात घेऊन नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविला जाईल
