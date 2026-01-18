‘राष्ट्रवादी’च्या पॅनेलमधील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर
पिंपरी, ता. १८ ः महापालिका प्रभाग ३२ सांगवीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयी उमेदवार उज्वला ढोरे यांचा प्रचारादरम्यानचा क्रॉस व्होटिंगचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये मंदिरात बसून, ‘एक मत घड्याळाला द्या आणि उर्वरित तीन मते तुमचे तुम्ही भाजपला करा,’ असे आवाहन त्या महिला कार्यकर्त्यांना करत असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, त्यांनी ‘एआयच्या जमान्यात असे व्हिडिओ व्हायरल होतात’, असे स्पष्ट केले.
कथित क्रॉस व्होटिंगमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा फटका बसल्याचा आरोप या प्रभागातील पक्षाच्या पॅनेलमधील पराभूत उमेदवार तथा स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष अतुल शितोळे यांनी केला. पॅनेलमधील सहकाऱ्यांनीच दगाफटका केल्याने पराभव पत्करावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ढोरे यांनी व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ अर्धवट आणि संदर्भहीन असल्याचा दावा केला आहे. ‘माझ्या भागातून मी पॅनेलला चांगली आघाडी दिली, मात्र इतर भागांत पॅनेल कमी पडले. व्हिडिओ मुद्दाम अर्धवट पद्धतीने व्हायरल केला जात आहे,’ असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
---
माझ्या भागातून मला मताधिक्य आहे. संबंधित उमेदवार त्यांच्या हक्काच्या मधुबन- ममतानगर भागात कमी पडले. मी पक्षात दहा वर्षे काम करत आहे. प्रत्यक्ष नागरिकांमध्ये जाऊन काम करते आहे. त्यामुळे यश मिळाले. सध्या एआयचा जमाना असून व्हिडिओ व्हायरल होतात.
- उज्ज्वला ढोरे, नवनिर्वाचित नगरसेविका, राष्ट्रवादी
--
सोबत असलेल्या सहकाऱ्यांनी दगाफटका केला. त्याचा आम्हाला खेद वाटतो. राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून येणे याचा आम्हाला आनंद वाटतो. मी स्वतःच उज्वला ढोरे यांना शिवसेनेतून आणून पदे दिली. संघटक म्हणून आम्ही काम करतो आहोत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार याबाबत निर्णय घेतील.
- अतुल शितोळे, माजी सभापती, स्थायी समिती
--
