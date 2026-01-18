वाचक लिहीतात
तळेगाव दाभाडे येथे खूप नागरी समस्या आहेत. नवीन इमारती उभ्या राहात आहेत. मुळात पाणी पुरवठा सुरळीत नाही. वीज पुरवठा नियमित नाही. गटारे, नाले देखील भूमीगत करण्याची गरज आहे. रस्ते रुंदीकरण, डांबरीकरण करणे आवश्यक आहे. बारीक खडी टाकून त्यावर योग्य वजनाचा रोलर फिरवला की नाही, डांबरीकरण व्यवस्थित होते आहे की नाही यावर लक्ष कोण ठेवणार ? रस्त्यांना नावेच नाहीत. वास्तविक नामफलक सोईचे ठरतात. सोसायट्यांनी त्यांच्या परिसरातील अनावश्यक वाढलेली झाडे कापून घ्यायला हवीत, त्यासाठी परवानगी कशाला हवी ? घंटागाडी-कचरा गाडी नियमित येत नाही. त्याऐवजी मुंबईप्रमाणे ८-१० घरांमध्ये कचराकुंड्या ठेवाव्यात. दिवसभरात घंटागाडी केव्हाही कचरा घेऊन जाईल. वाढलेली झाडे कापल्यानंतर आणि पानगळ झाल्यानंतर ते उचलायला नियमित गाडी फिरवावी.
- प्रकाश वा. दातार, यशवंत नगर
