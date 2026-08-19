पिंपरी, ता. १९ ः परिवहन विभागाने ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र’(पीयूसी) शुल्कात २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी (ता. १८) पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाली असून आता दुचाकीसाठी ६०, तीन चाकीसाठी १२० आणि चारचाकीसाठी १५० रुपये मोजावे लागणार आहे.
वाहनांमधून निघणाऱ्या विषारी वायूला लगाम लावण्यासाठी सर्व वाहनांना पीयूसी बंधनकारक आहे. एकदा पीयूसी काढल्यानंतर बीएस-३ वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता सहा महिन्यांची आहे, तर बीएस-४ आणि बीएस-६ वाहनांच्या प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षापर्यंत असते. त्यामुळे सहा किंवा १२ महिन्यांनंतर पुन्हा पीयूसी काढावी लागते. परिवहन विभागाने यापूर्वी एप्रिल २०२२ मध्ये दरवाढ केली होती. दुचाकीचे ३५ वरून ५० रुपये, पेट्रोल तीन चाकी वाहनाचे ७० वरून १०० रुपये, पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चारचाकी वाहनाचे ९० वरून १२५ रुपये आणि डिझेलवर चालणारे वाहनांचे ११० रुपयांवरून १५० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. पण, पीयूसीचे शुल्क गेल्या चार वर्षांपासून तेवढेच आहेत. त्यामुळे शुल्कात वाढ करण्याची मागणी ‘महाराष्ट्र स्टेट पीयूसी सेंटर ओनर्स असोसिएशन यांनी केली होती. त्याला अनुसरून परिवहन विभागाने त्रिसदस्यीय समिती गठित केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार पीयूसी शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला असून नवीन दर १८ ऑगस्ट पासून लागू झाले आहेत.
बोगस प्रमाणपत्रांना आळा कधी बसणार?
पीयूसी शुल्कात दर वाढ झाली, पण बोगस पीयूसी प्रमाणपत्रावर आळा प्रशासन कधी घालणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आजही वाहनांच्या फोटो वरून पीयूसी देने, सीएमव्हीआर ११५ नुसार जी तपासणी पद्धत अवलंबली पाहिजे तिला बोगस सॉफ्टवेअर वापरून बायपास करण्याचे प्रकार सुरुच आहेत. सर्व केंद्रांचे टेक्निकल ऑडिट होणे गरजेचे आहे, त्याच बरोबर सेंटर ना दिलेली मान्यता एसओपीच्या नुसार झाली आहे का? व ते त्या नियमाचे पालन करतात का? याची फेर तपासणी प्रशासनाने पुन्हा करावी अशी मागणी काही केंद्र चालकांनी केली आहे.
जूने दर ः नवीन दर
दूचाकी ः ५० ः ६०
पेट्रोलवरील तीनचाकी ः १०० ः १२०
पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजीवर चालणारे चारचाकी ः १२५ ः १५०
डिझेलवर चालणारे वाहन ः १५० ः १८०
पीयूसी शुल्कात वाढ केली त्याचे स्वागत आहे. पण त्या पेक्षा ही अंमलबजावणी वर भर द्यावा. त्या सोबत जनतेमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी योजना राबवाव्यात. जेणे करून पीयूसी सिस्टीमचा सर्वांगीण विकास व जनतेचाही फायदा होईल.
- शैलेंद्र कांबळे, पीयूसी केंद्र चालक
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