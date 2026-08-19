डेअरी फार्म उड्डाणपूल रखडल्याने ठेकेदाराला नोटीस

पिंपरी, ता. १९ : डेअरी फार्म रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामात दिरंगाई केल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मे. टी अँड टी इन्फ्रा लिमिटेड या ठेकेदाराला अंतिम ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. यासोबतच कंपनीचा दरवाढीचा लाभ रोखून प्रतिदिन दंड आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
पिंपरी कॅम्प, पिंपळे सौदागर आणि रहाटणीला जोडणारा हा ६५.२८ कोटींचा प्रकल्प मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम संथ गतीने सुरू असल्याने प्रशासनाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. उड्डाणपुलाचे काम रखडल्याने आणि सेवा रस्ते बंद असल्याने नागरिकांना दररोज तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
महापालिकेने ठेकेदाराला रेल्वे उड्डाणपुलासह सेवा रस्ते तातडीने खुले करण्याचे आदेश दिले आहेत. विहित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पात निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. वेळेत काम न पूर्ण केल्यामुळे दंडात्मक कारवाई केली असून, पुढील टप्प्यात कंपनीवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
विजय भोजने, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
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