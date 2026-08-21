गणरायाच्या आगमनाची उत्सुकता

पिंपरी, ता. २० ः गणेशोत्सवाचे वेध लागताच पिंपरी चिंचवड शहरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी अवघे काही दिवस उरले असल्याने, ढोल-ताशा पथकांचा सराव रंगात आला आहे. अंतिम टप्प्यातील सराव जोरदार सुरू आहे.
शहरातील विविध मैदानांवर, उड्डाणपुलाखाली आणि नदीपात्रात सायंकाळच्या वेळी ढोल-ताशांचा गजर ऐकायला मिळत आहे. यंदाचा गणेशोत्सव अधिक भव्य आणि उत्साहात साजरा करण्यासाठी सर्वच पथकांनी कंबर कसली आहे. निगडी, आकुर्डी, चिंचवड, पिंपरी, भोसरी आणि सांगवी परिसरात सायंकाळच्या वेळी ढोल-ताशांचा कडकडाट ऐकायला मिळत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून रोज सायंकाळी ६ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत सराव सुरू आहे. पथकांमध्ये केवळ तरुण-तरुणीच नव्हे, तर लहान मुले आणि आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
पारंपरिक तालांचा सराव
मिरवणुकीत आपली सर्वोत्तम कला सादर करण्यासाठी वादक सज्ज झाले आहेत. वेगवेगळ्या तालांचा, जसे की ‘मोरया’, ‘नाद’, ‘पुणेरी’ आणि ‘शिवगर्जना’ अशा पारंपारिक आणि नव्या आवर्तनांचा सराव केला जात आहे. ढोल-ताशांच्या तालावर ‘आवाजाचा थरार’ आणि ‘पारंपरिक संस्कृती’ यांचा सुरेख संगम साधण्यासाठी वादक तासनतास घाम गाळत आहेत. यंदाही ध्वज पथक आणि लेझीम पथकांचेही विशेष आकर्षण असणार आहे. सराव पाहण्यासाठी नागरिकांची देखील मैदानांवर मोठी गर्दी होत असून, वातावरण आतापासूनच गणेशमय झाले आहे. मिरवणुकीत आपली सर्वोत्तम कला सादर करण्यासाठी सर्व वादक सज्ज झाले आहेत.
तरुणाईचा वाढता सहभाग
पिंपरी चिंचवडमधील आयटी हब आणि औद्योगिक क्षेत्रातील नोकरदार वर्ग, महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी आणि शालेय मुले सरावासाठी रोज मोठ्या संख्येने एकत्र येत आहेत. नोकरी आणि शिक्षणाचा सांभाळ करत ही तरुणाई आपली संस्कृती जपण्यासाठी तासनतास सराव करत आहे. पथकांमध्ये महिला वादकांची आणि ध्वजधारकांची संख्याही लक्षणीय आहे.
दरम्यान, थरारक सराव पाहण्यासाठी पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांची देखील मैदानांवर मोठी गर्दी होत असून, औद्योगिक नगरी आतापासूनच पूर्णपणे गणेशमय झाली आहे.
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