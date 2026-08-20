काळाखडक टी-जंक्शनवर स्कूल बसला आग

वाकड, ता. २० : डांगे चौक-हिंजवडी रस्त्यावरील भूमकर चौक, काळाखडक टी-जंक्शन येथे गुरुवारी (ता. २०) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास शालेय विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या स्कूल बसला अचानक आग लागली. काही क्षणातच बस जळून खाक झाली. या दुर्घटनेवेळी बसमध्ये एकही विद्यार्थी अथवा चालक नसल्याने सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली.
स्कूल बस (वाहन क्रमांक एमएच १४ सीडब्ल्यू ०७७१) ताथवडे येथील विद्यार्थी ने-आण करण्यासाठी वापरली जात होती. सकाळी त्यांना सोडल्यानंतर बस परत येत असताना काळाखडक टी जंक्शन परिसरात अचानक बसच्या डॅशबोर्डमधून धूर येऊ लागला. बसचालक राजू पवार यांनी प्रसंगावधान राखत बस थांबवली. खाली उतरून मेकॅनिकला फोन करत असतानाच आगीने रौद्र रूप धारण केले. घटनेची माहिती मिळताच रहाटणी उपअग्निशमन केंद्रातील जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. मात्र, तोपर्यंत बस पूर्णपणे जळून खाक झाली. आग शमविण्यासाठी या रस्त्यावरील वाहतूक बंद करण्यात आल्याने वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या. वाकड पोलिसांनी या घटनेचा पंचनामा करून चालकाचा जबाब नोंदवला आहे. बसला आग नेमकी कशामुळे लागली ? याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
सकाळच्या सुमारास भुमकर चौकाकडून डांगे चौकाकडे जायच्या दिशेला ही दुर्घटना घडली. त्यामुळे वाहतुकीचा फार मोठा इश्यू झाला नाही. तरी देखील वाहतुकीला अडथळा होऊ नये याची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात आली. बसमधील अंतर्गत बिघाड व वायरिंग मधील शॉर्टसर्किटमुळे ही घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
- बापू ढेरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाकड वाहतूक विभाग
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