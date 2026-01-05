‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रश्नोत्तरे’ पुस्तकाचे प्रकाशन
पिंपरी, ता. ५ ः डॉ. गिरीश आफळे लिखित ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रश्नोत्तरे’ या पुस्तकाचे प्रकाशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीचे सदस्य सुहास हिरेमठ यांच्या हस्ते करण्यात आले.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ संचालित रवींद्रनाथ ठाकूर ग्रंथालय व भारतीय विचार साधना, पुणे यांच्या वतीने आयोजित हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा निगडी प्राधिकरणातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ सभागृहात पार पडला. या वेळी एसएनबीपी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक सचिव डॉ. दशरथ गोखले, लेखक डॉ. गिरीश आफळे, संघाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हेमंत हरहरे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाचे अध्यक्ष विजयशंकर कर्ता, भारतीय विचार साधनाचे कार्यवाह काशिनाथ देवधर आदी उपस्थित होते.
सुहास हिरेमठ म्हणाले, ‘‘वेदकाळापासून आपल्या संस्कृतीत प्रश्नोत्तरांची समृद्ध परंपरा आहे. संघस्थापनेपासून संघावर प्रश्न विचारले गेले, संघाने कधीही प्रश्नांना नकार न देता समर्पक उत्तरे दिली. संघ समजून घेण्यासाठी तो अनुभवावा लागतो. निःस्वार्थपणे कार्य करणाऱ्या असंख्य स्वयंसेवकांच्या बळावर संघ आजही भक्कमपणे उभा आहे.’’ सरस्वती व अखंड भारतमातेच्या पूजनाने कार्यक्रमास प्रारंभ करण्यात आला. संपदा पटवर्धन यांनी सूत्रसंचालन केले, तर श्रीराम काळे यांनी आभार मानले. पसायदानाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.