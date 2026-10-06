‘हॅप्पी फॅमिली ट्रेकर्स’कडून कळसुबाई शिखर सर

पिंपरी, ता. ६ : हॅप्पी फॅमिली ट्रेकर्स असोसिएशनच्या २० शिलेदारांनी महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर कळसुबाईवर (१६४६ मीटर) यशस्वी चढाई केली. थंडी, दाट धुके आणि खडतर चढण पार करत या ट्रेकर्सनी शिखरावर ‘हर हर महादेव’चा नामघोष केला.
या मोहिमेत इंडो ॲथलेटिक्स सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. गजानन खैरे, मध्य प्रदेशातील गुन्हे शाखेचे पोलिस उपमहानिरीक्षक प्रशांत खैरे, भारत फोर्जमधील अधिकारी दत्तात्रय कदम, पोलिस अधिकारी श्रीरंग निगडे, उद्योजक पांडुरंग सोनवणे, उद्योजक सुदेश कोलते, पुणे जिल्हा परिषदचे गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ, टाटा मोटर्समधील अधिकारी संजय कदम, बजाज ऑटोमधील अधिकारी युवराज जगताप, सहाय्यक वनसंरक्षक नितीश निगडे, ॲड. शुभम कदम, अनुज खैरे, अभिषेक जगताप, चालुक्य खैरे, दिशा खैरे, राजवर्धन खैरे तसेच महिलांमध्ये वैशाली कदम, वंदना कदम आणि रजनी खैरे यांनी सहभाग घेतला. संस्थेचे प्रमुख विश्वस्त उद्योजक देवानंद कदम यांनी या मोहिमेचे नियोजन केले.
यावेळी गजानन खैरे म्हणाले, ‘‘कळसुबाई म्हणजे फक्त ट्रेक नसून ती एक साधना आहे. ही संस्था महाराष्ट्राच्या कणखर सह्याद्रीची ओळख नव्या पिढीला करून देत आहे. संस्थेच्या वतीने लवकरच पुढील मोहिमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, निसर्गप्रेमींनी यात सहभागी व्हावे.’’
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