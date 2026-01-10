सकाळ संवाद
दिव्यांसाठी टायमर लावा
आकुर्डी रेल्वे स्थानकापासून रावेतच्या धर्मराज चौकाकडे जाणाऱ्या दोन्ही रेल्वे बोगद्यांमधील नवीन लावलेले दिवे दिवसा देखील चालू राहात असून आवश्यकता नसताना विजेचा अपव्यय होत आहे. तसेच बोगद्याच्या पुढे आणि मागे नवीन लावलेल्या शोभिवंत दिव्यांमधील काही दिवे बिघडलेले आहेत. तरी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाने बिघडलेले दिवे चालू करावेत आणि निष्कारण वाया जाणारा विजेचा वापर बंद करावा. अनेक ठिकाणी दिवे चालू - बंद होण्यासाठी टायमरचा वापर केला जातो. शक्य असल्यास येथे दिव्यांसाठी टायमरचा वापर करावा.
- विलास खरे, रावेत
E26V83569
अनधिकृत पार्किंगवर कारवाई हवी
ट्रान्सपोर्टनगर, भक्ती-शक्ती जवळील मुकाई चौक ते निगडी बीआरटीएस रोडला ‘नो पार्किंग झोन’मध्ये वाहने कायम उभी असतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन कोंडी होऊ लागली आहे. पोलिसांनी आताच या वाहनांवर कारवाई केली नाही, तर ही समस्या आणखी बिकट होईल.
- डॉ. संतोष पडवळ, प्राधिकरण-निगडी
26V83568
पडीक वाहनांचा लिलाव करा
सांगवी पोलिस ठाण्याच्या आवारात अपघातग्रस्त, गुन्ह्यात सापडलेली दुचाकी वाहने उभी केलेली आहेत. अनेक दिवसांपासून ही वाहने एकाच जागी असल्याने त्यावर धूळ, माती साचलेली आहे. येथे पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सतत वावर असतो. तसेच तक्रार करण्यास अथवा तत्सम कामांकरता येणाऱ्या नागरिकांची देखील ये-जा करतात. या वाहनांमुळे डेंगी, हिवताप या सारख्या आजारांची भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सांगवी पोलिसांनी तातडीने या वाहनांचा लिलाव करुन जागा मोकळी व स्वच्छ करावी.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
PNE26V83559
खड्डे लवकर बुजवा
आकुर्डीहून निगडीकडे जाण्याच्या रस्त्यावर टिळक चौकाच्या अलीकडे मागील काही वर्षांपासून एक खड्डा पडला आहे. अनेक वेळा हा खड्डा बुजविण्यात आला आहे. तरीही या खड्डयाने चांगलेच ‘बाळसे’ धरले आहे. याच रस्त्यावर पुढे भक्ती-शक्ती चौकाच्या अलीकडे असाच खड्डा अनेक वर्षांपासून पडला आहे. वाहनचालकांना हे दोन्ही खड्डे चुकविण्यासाठी कसरत करावी लागते. प्रशासनाने याची दखल घेऊन लवकरात लवकर हे खड्डे बुजवावेत.
- शिवराम वैद्य, निगडी
PNE26V83561
