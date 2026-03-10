तब्बल २३२ धावांनी अविरा अकादमीचा विजय
पिंपरी, ता.१० ः पीसीएमसीज् व्हेरॉक- वेंगसरकर अकादमीतर्फे थेरगाव येथे आयोजित १२ वर्षांखालील व्हेरॉक करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या साखळी फेरीत अविरा क्रिकेट अकादमीने मंगळवारी (ता.१०) क्रिक फिटनेट अकादमीवर तब्बल २३२ धावांनी दणदणीत विजय मिळविला. पेस ॲथलेटिक्स अकादमीनेही शौर्य जगताप याच्या नाबाद शतकी खेळीच्या जोरावर विजय मिळविला.
पहिल्या सामन्यात अविराचा कर्णधार आणि सलामीवीर श्रीवर्धन गिऱ्हे याने सर्वाधिक ८८ धावा केल्या. तर नील भोरडे याने ३ बळी घेतले. नील हाच सामन्याचा मानकरी ठरला. दुसऱ्या सामन्यात पेस ॲथलेटिक्स अकादमीने द्रोणा अकादमीवर ७ विकेट राखून मात केली. शतकवीर शौर्य जगताप सामन्याचा मानकरी ठरला.
संक्षिप्त धावफलक
अविरा ः ३५ षटकांत ५ बाद २९५ - श्रीवर्धन गिऱ्हे ७७, आर्यन मिश्रा ६१, विराज साळुंके ४४, सिद्धांत चौधरी ३८, शुभम जैद ३३ (रयान पुरोहित १-२८, स्वराज पिसाळ १-२८, विनीत गांगुर्डे १-३०) वि.वि. क्रिक फिटनेट ः २६. ४ षटकांत सर्वबाद ६३.
द्रोणा ः ३५ षटकांत ६ बाद १७४ - विहान जाधव ७१, समर हंसालिया ३६ (अर्जुन मिश्रा २-१५) पराभूत विरुद्ध
पेस ऍथलेटिक्स ः २५.४ षटकांत ३ बाद १७५ - शौर्य जगताप नाबाद १०६, शरण्य धुमाळ २४.
