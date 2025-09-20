पवना धरणाचे मजबुतीकरण सुरू करावे
पवनानगर, ता .२० ः शहरासह मावळ तालुक्याला पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या पवना धरणाचे मजबुतीकरण सुरू करावे, अशी मागणी ॲड. भरत ठाकर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व पवना बंद जलवाहिनी आंदोलनातील सहभागी ज्ञानेश्वर ठाकर यांनी लोकशाही दिनानिमित्त तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली.
धरणाच्या कॉंक्रीट भागातून गळती होत असल्याने दगड व मातीचा बंधारा मजबूत करणे आवश्यक आहे. तसेच काँक्रिटीकरण बांध जीर्णावस्थेत असल्याने धोका निर्माण झाला आहे. मजबुतीकरण न झाल्यामुळे पाणी पूर्ण क्षमतेने साठवता येत नाही. वीस वर्षांपूर्वी पाटबंधारे विभागाने मजबुतीकरणाचे कामे सुरू केली होती, मात्र धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांचे निराकरण न झाल्याने ती कामे रखडली गेली. निवेदनात कोथुर्णे पुलाचे बांधकाम व रस्ता लवकर पूर्ण करावे, दुधीवरे मार्गे लोणावळा-पवनानगर बस सेवा सुरू करावी, पवनमावळमधील इतर प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
