पवनानगर परिसरात बैलपोळा पारंपरिक पद्धतीने उत्साहात
पवनानगर, ता. २२ : येथील परिसरात बैलपोळा पारंपरिक पद्धतीने उत्साहात साजरा करण्यात आला. अनेक ठिकाणी ढोल-ताशांच्या गजरात बैलांच्या मिरवणुका काढण्यात आल्या. दरम्यान, शिवली येथील लाल्या बैल सर्वांचा विशेष आकर्षण ठरला.
वर्षभर कष्ट करणाऱ्या बैलाचा सन्मान करण्यासाठी मावळ तालुक्यात भाद्रपद महिन्यात बैलपोळा साजरा केला जातो. शेतकऱ्यांसाठी बैल हे मोठे धन मानले जाते. बैलपोळ्याच्या दिवशी बाशिंग, झुल, काळा गंडा, घुंगरपट्टा, गोंडे, वेसण, गुलाल आदी साहित्य खरेदीसाठी बाजारपेठेत मोठी गर्दी होत असते.
बैलपोळ्याला बैलांना सकाळी लवकर अंघोळ घालून त्यांची शिंगे रंगविली जातात. घरी आल्यानंतर त्यांच्या शिंगाना रंग देऊन बेगाड लावले जाते. शिंगांना पळसाच्या झाडापासून बनविलेले गोंडे बांधले जातात. गळ्यात मण्यांच्या माळा, घुंगरपट्ट, पायात पितळी तोडे, अंगावर झुल घालून सजविले जाते. पायात लिंबू किंवा काळा धागा बांधला जातो, शिंगाणा फुगे लावले जातात. बैलजोडी पांढरी असेल तर त्यावर आकर्षक रंगाने रंगरंगोटी नक्षी काढली जाते. काही शेतकरी शाडूच्या बैलांचीही पूजा करतात. दुपारी महिलावर्ग बैलाला ओवाळून पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवतात. ग्रामीण भागात प्रत्येक घराच्या दरवाज्यावर झेंडू, तिळाची फुले आणि भाताच्या लोंब्यांचे तोरण बांधून सजावट केली जाते. सायंकाळी पारंपरिक पद्धतीने सजविलेल्या बैलांना वाजत-गाजत गावच्या मंदिरात आणली जातात. त्यानंतर गावाच्या वेसीतून मिरवणुका काढल्या जातात. यावेळी अनेक गावांमध्ये ढोल-ताशांच्या गजरात तर काही गावांमध्ये डीजे लावुन बैलांची मिरवणूक काढण्यात आली.
काले, महागाव, ठाकुरसाई, ब्राम्हणोली, वारू, कोथुर्णे, येळसे, कडधे, शिवली आदी गावांमध्ये या मिरवणुका काढण्यात आल्या. यावर्षी पाऊस समाधानकारक झाल्याने पिके चांगली आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदी वातावरण असून, बैलपोळा पारंपरिक पद्धतीने उत्साहात साजरा करण्यात आला.
लाल्या बैलाचा गावात चर्चेचा विषय
शिवली येथील शेतकरी विलास येवले व शाहिदास येवले यांनी आपल्या लाल्या बैलाला पकडणाऱ्या व नारळ सोडवेल त्याला एक स्प्लेंडर मोटारसायकल देण्याची घोषणा केली होती. दिवसभर या विषयाची परिसरात चर्चा सुरू होती. त्यामुळे लाल्या बैलाला पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने शिवली गावात येत होते. त्यामुळे संपूर्ण गावाला जत्रेचे स्वरूप आले होते.
