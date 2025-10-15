संत तुकाराम कारखान्याकडून सवलतीमध्ये साखर वाटप सुरू
पवनानगर ता. १५ : दिवाळीनिमित्त श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याच्यावतीने सभासदांना भेट म्हणून सवलतीच्या दरात साखरेचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे.
मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, शिरूर या भागांतील सभासद शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या गटागटांमध्ये जाऊन हे वाटप केले जात आहे. यावेळी पवनानगर सोमाटणे गटात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वाटप करताना कारखान्याचे संचालक लक्ष्मण भालेराव, माजी संचालक ज्ञानेश्वर ठाकर, नरेंद्र ठाकर, माऊली आढाव, बाळासाहेब मोहोळ, रामदास घरदाळे, विजय ठाकर यांच्यासह पवनमावळ परिसरातील शेतकरी साखर घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थितीत होते.
साखर कारखान्याकडून दरवर्षी आम्हाला दिवाळीला सवलतीच्या दरात साखर वाटप करत असतो. गेल्या तीन वर्षांपासून कारखान्याच्यावतीने प्रत्येक गटात साखर वाटप केले जात आहे. त्याने आमचा साखर घेण्यासाठी जो वाहतुकीचा खर्च होत होता. तो वाचला आहे.’
- पांडुरंग कडू, शेतकरी
