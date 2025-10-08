तुळजाभवानी देवीची ग्रामप्रदक्षिणा उत्साहात
आकुर्डी, ता. ८ : आकुर्डीची ग्रामदेवता, श्री तुळजाभवानी देवीच्या ग्रामप्रदक्षिणेचा सोहळा मंगळवारी (ता.७) कोजागरी पौर्णिमेला अतिशय थाटामाटात, भक्तिभावाने आणि उत्साहात पार पडला. यंदाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्याने संपूर्ण आकुर्डी गाव भक्तिभाव आणि आनंदाने न्हाऊन निघाले.
या ग्रामप्रदक्षिणेची सुरुवात मंगल कलश यात्रेने झाली. महिलांच्या समूहांनी डोक्यावर कलश घेऊन पारंपरिक झिम्मा, फुगडी, लेझीम आणि टाळवादनाच्या तालावर देवीचे गुणगान केले. जय भवानी, जय तुळजाभवानीच्या जयघोषांनी आकुर्डीचे वातावरण दुमदुमले. विविध ढोल-ताशा पथकांनी केलेल्या सादरीकरणामुळे ग्रामप्रदक्षिणेचा प्रत्येक टप्पा भक्ती आणि चैतन्याने भरून गेला.
प्रदक्षिणेदरम्यान ठिकठिकाणी ग्रामस्थांनी देवीचे औक्षण करून अगत्यपूर्वक स्वागत केले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना शेकडो भाविकांनी उभे राहून देवीच्या दर्शनाचा लाभ घेतला. लहानांपासून ज्येष्ठ नागरिकांनी सर्वांनीच मोठ्या श्रद्धेने सहभाग घेतला. आणि आकुर्डीचा प्रत्येक कोपरा देवीच्या जयघोषांनी आणि फुलांच्या वर्षावाने नटला. देवीच्या मंदिर परिसरात संध्याकाळी नेत्रदीपक फटाक्यांची आतषबाजी, रंगीबेरंगी दिव्यांची झगमगाट पाहायला मिळाली. त्यानंतर आरतीच्या मंगलध्वनीने वातावरण भक्तिरसात आणखी न्हाऊन गेले. तसेच विद्युत रोषणाई आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उजळून निघाले. त्यानंतर आरतीच्या मंगल ध्वनीने वातावरण अधिक पवित्र बनले.
