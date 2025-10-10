भुयारी मार्गातील धुळीमुळे अनेक आजारांना आमंत्रण
रावेत, ता. १० : मुंबई-बंगळूर महामार्गावरील रावेत येथील भुयारी मार्ग परिसरात धुळीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून नागरिकांचा त्रास वाढला आहे. या मार्गावरून दररोज मोठ्या संख्येने अवजड वाहने, ट्रक, कंटेनर, डंपर आणि मालवाहू वाहने जात असल्याने सतत धूळ उडत आहे. परिणामी परिसरातील हवा प्रदूषित होत असून नागरिकांना श्वसनविकार, अॅलर्जी, डोळ्यांची जळजळ आणि घशाचे आजार जाणवू लागले आहेत.
या भुयारी मार्गाचा वापर स्थानिक रहिवासी, विद्यार्थी, दुचाकीस्वार आणि पादचारी दररोज करतात. मात्र, रस्त्यावरील असमानता, खड्डे, विना-डांबरीकरणाचा रस्ता आणि सतत वाहतुकीचा भार यामुळे हा मार्ग धुळीचा पट्टा बनला आहे. विशेषतः सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी परिस्थिती अधिकच बिकट होते.
नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्या तरीही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी धूळ साचल्यामुळे परिसरातील दुकाने, घरे आणि वाहनांवर धुळीचा थर बसतो. या समस्येमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. अशोक गडेलवार म्हणाले, ‘‘अशा प्रदूषित वातावरणात दीर्घकाळ राहिल्यास फुप्फुसांचे आजार, दमा, अॅलर्जी तसेच मुलांमधील श्वसनविकार वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे रस्त्यावर नियमित पाण्याची फवारणी, डांबरीकरण आणि वाहतुकीचे योग्य नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे.
स्थानिक नागरिक संदीप भोसले म्हणाले, ‘‘भुयारी मार्गाची दुरवस्था तातडीने सुधारावी. नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे धुळीच्या त्रासावर त्वरित उपाययोजना कराव्यात.’’
धुळीमुळे निर्माण झालेला हा धोका केवळ रस्त्यापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण परिसरातील सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ प्रभावी पावले उचलणे गरजेचे आहे.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.