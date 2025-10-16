फांद्या, कचरा अजूनही मुकाई चौकातील पदपथावरच
रावेत, ता.१६ ः मुकाई चौक परिसरात काही दिवसांपूर्वी उच्चदाब विद्युत वाहिन्यांना अडथळा ठरणाऱ्या झाडे तोडण्यात आली. मात्र, झाडांच्या फांद्या आणि कचरा अद्यापही पदपथावर पडून असल्याने पादचाऱ्यांना त्रास होत आहे.
रावेत-औंध बीआरटी मार्गावरील मुकाई चौक परिसर हा वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. येथे दिवसभर मोठ्या प्रमाणात वाहने आणि पादचारी यांची वर्दळ असते. शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला यांना पादचारी मार्ग अडवला गेल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. त्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी येथील काही झाडे तोडण्यात आली. मात्र, त्यांच्या फांद्या हटविण्याची जबाबदारी कोणाचीच नाही, असे दिसत आहे. दिवसेंदिवस इथे कचरा साचत आहे. फांद्या दुर्गंधी पसरवत आहेत.
- राजेंद्र मोपलवार, नागरिक
उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत यासंदर्भात बोलणे झाले आहे. झाडांच्या फांद्या हटविण्याचे काम प्रगतिपथावर असून लवकरच सर्व कचरा आणि फांद्या हटवण्यात येतील.
- राजाराम सरगर, सहाय्यक आयुक्त, ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
