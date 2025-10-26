बदलत्या हवामानाचा आरोग्याला फटका

रावेत, ता. २६ : शहरातील बदलत्या हवामानाचा परिणाम रावेत आणि आकुर्डी परिसरातही जाणवू लागला आहे. दिवस उन्हाळ्यासारखा आणि रात्र थंड अशी परिस्थिती सध्या आहे. तापमानातील चढ-उतारामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. सध्या ताप, सर्दी, खोकला, घशात खवखव आणि ॲलर्जीच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
रावेतमधील खासगी क्लिनिक, तसेच आकुर्डी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक उपचारासाठी येत आहेत. याबाबत डॉ. प्रतीक देशमुख म्हणाले, ‘‘तापमानात अचानक होणारे बदल हे सर्दी-खोकला आणि घशातील संसर्गाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दम्याचे रुग्ण त्रस्त झाले आहेत.’’
आकुर्डी व रावेत परिसरातील बालरोग तज्ज्ञांच्या क्लिनिकमध्येही गर्दी वाढली आहे. याबाबत डॉ. अश्विनी पाटील म्हणाल्या, ‘‘मुलांना घशात खवखव, नाक वाहणे आणि ताप अशी लक्षणे दिसत आहेत. पालकांनी तातडीने वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. घरीच औषधे घेणे टाळावे.’’
सायंकाळच्या सुमारास घराबाहेर पडलो, की थंडीचे वातावरण असते. सकाळी-दुपारी उकाड्याचे वातावरण असते. घरातील मुले आणि ज्येष्ठांना सतत सर्दी-खोकला होत आहे. परिसरात धूळ आणि राडारोडा असल्याने ॲलर्जीचे प्रमाणही वाढले आहे.
- कल्पना मिरगल, स्थानिक रहिवासी
हवामानातील बदल लक्षात घेऊन उबदार कपडे वापरावेत. घरात स्वच्छता राखावी आणि गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरावा. तसेच ताप, खोकला किंवा श्वसनास त्रास झाल्यास त्वरित वैद्यकीय उपचार घ्यावेत.
- डॉ. बाळासाहेब होडघर, वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी, कुटे हॉस्पिटल, आकुर्डी
